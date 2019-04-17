影／驚！古羅馬人喝尿 竟是為美白牙齒

2019-04-17 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



現代人注重儀態，不少愛美人士擔心一口黃牙影響觀瞻，會去牙科自費做牙齒美白療程。不過，牙齒美白可不是現代人的專利，牙醫師宋權指出，古羅馬人就很重視牙齒白皙程度，但古時候牙科醫療技術當然遠不如現代，也沒有各式各樣的美白儀器與藥劑，而古羅馬人美白牙齒的方式，竟是喝尿，或是把尿含在嘴巴中漱口，達到美白牙齒的目的。

尿液真能讓牙齒變白？宋權表示「多少有效」，因為尿液含酸性成分，可以潔淨齒垢，讓牙齒變白。但在現代，當然不可能透過喝尿、含尿，來達到牙齒美白目的。

除了煙、酒、檳榔會讓牙齒變黃變黑之外，還有許多食物如咖啡、咖哩飯等，長久食用都會讓牙齒顏色變深，宋權說，現代人若要美白牙齒，通常會透過儀器測量牙齒色階，然後再用美白儀器進行美白療程；有些牙科診所，在儀器療程過後，還會提供居家美白藥劑，讓民眾回家透過居家自行護理，讓牙齒亮白程度可以維持較久。