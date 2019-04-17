KK選物推70款漫威周邊 無限手套、黑豹音箱都太值得收藏了！

2019-04-17 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



今年最強的漫威迷荷包殺手現身！KKBOX旗下「KK選物」看準4月底《復仇者聯盟：終局之戰》上映，全台瘋超級英雄，搶先引進含獨家商品在內超過70款漫威系列3C周邊及公仔，包括真人頭像大小的黑豹藍牙音箱、1:1.5比例、6顆無限寶石會隨著呼吸節拍閃爍的無限手套造型擺飾，超多超狂設計，並祭出全台獨家優惠45折起，及全台獨家搶先預購、滿額贈等會員專屬福利，漫威迷趕快買起來！

KK選物為滿足不同風格的漫威粉絲，分為「霸氣風」、「質感風」與「實用系」三大風格，「霸氣風」包含1:1大小黑豹、鋼鐵人Mark46、鋼鐵蜘蛛人的真人頭像投影藍牙音箱、以及1:1.5比例、6顆無限寶石會隨著呼吸節拍閃爍的《復仇者聯盟：無限之戰》無限手套；「質感風」包含鋼鐵人反應爐、雷神之鎚行動電源，及搭載「磁浮系統」的鋼鐵人馬克3擺飾；「實用系」則有全台獨家販售的復仇者聯盟隨身藍牙喇叭、AirPods硬式保護套，以及仿真可摺疊收納的鷹眼之弓、美國隊長盾牌、鋼鐵人限定版頭盔等帥氣造型隨身碟。只要是KKBOX會員（不限付費會員）均可購買，而KKBOX Prime會員則能享有購物滿3,000送300元購物金的專屬優惠。