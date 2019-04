漫威迷再衝一波!小7獨家搶先開賣「復仇者聯盟3C小物」免預購

2019-04-17 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



漫威英雄大片《復仇者聯盟4:終局之戰》將在4月24日上映,繼4月初7-ELEVEN推出「MARVEL復仇者聯盟」CITY CAFE集點送活動之後,引爆漫威迷集點狂搜,活動開跑當天瞬間秒殺,4月24日起7-ELEVEN將再度獨家搶先推出復仇者聯盟3C周邊商品,主打免預購、在全台門市可直接購買。

7-ELEVEN門市搶先推出的復仇者聯盟3C周邊商品皆為MARVEL漫威正式授權,包括無線充電座、隨身藍牙喇叭、LED燈環、USB 2 in 1充電線等,實用性超高。

復仇者聯盟系列無線充電座共有鋼鐵人、美國隊長、索爾、薩諾斯、鷹眼等5款經典英雄元素及配色設計,鋁合金底座加上質感皮革表面,支援最高15W無線快速充電,適用於符合Qi無線充電規格的手機與平板,售價1,280元;復仇者聯盟系列隨身藍牙喇叭共有鋼鐵人、薩諾斯兩款,尺寸僅名片大小、可隨身攜帶,背面仿皮革並加上漫威電影烙印字樣,售價699元;復仇者聯盟系列LED燈環共有鋼鐵人、美國隊長、薩諾斯、驚奇隊長、浩克等5款典角色名牌墜飾設計,每款有長亮、快閃、慢閃3種特效模式,可用於腳踏車夜騎警示燈、寵物頸飾及參加聚會、演唱會,售價499元;