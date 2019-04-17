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漫威迷再衝一波！小7獨家搶先開賣「復仇者聯盟3C小物」免預購

2019-04-17 16:39聯合報 記者陳立儀╱即時報導

漫威英雄大片《復仇者聯盟4：終局之戰》將在4月24日上映，繼4月初7－ELEVEN推出「MARVEL復仇者聯盟」CITY CAFE集點送活動之後，引爆漫威迷集點狂搜，活動開跑當天瞬間秒殺，4月24日起7－ELEVEN將再度獨家搶先推出復仇者聯盟3C周邊商品，主打免預購、在全台門市可直接購買。

7－ELEVEN門市搶先推出的復仇者聯盟3C周邊商品皆為MARVEL漫威正式授權，包括無線充電座、隨身藍牙喇叭、LED燈環、USB 2 in 1充電線等，實用性超高。

復仇者聯盟系列無線充電座共有鋼鐵人、美國隊長、索爾、薩諾斯、鷹眼等5款經典英雄元素及配色設計，鋁合金底座加上質感皮革表面，支援最高15W無線快速充電，適用於符合Qi無線充電規格的手機與平板，售價1,280元；復仇者聯盟系列隨身藍牙喇叭共有鋼鐵人、薩諾斯兩款，尺寸僅名片大小、可隨身攜帶，背面仿皮革並加上漫威電影烙印字樣，售價699元；復仇者聯盟系列LED燈環共有鋼鐵人、美國隊長、薩諾斯、驚奇隊長、浩克等5款典角色名牌墜飾設計，每款有長亮、快閃、慢閃3種特效模式，可用於腳踏車夜騎警示燈、寵物頸飾及參加聚會、演唱會，售價499元；

蜘蛛人系列Type C x Micro USB 2 in 1充電線則有酷紅、潮黑、關粉等3色，最高支援5V／3A快充，線材總長度100公分，售價399元。

7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣復仇者聯盟系列隨身藍牙喇叭，鋼鐵人款...
7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣復仇者聯盟系列隨身藍牙喇叭，鋼鐵人款售價699元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣復仇者聯盟系列LED燈環，美國隊長款...
7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣復仇者聯盟系列LED燈環，美國隊長款售價499元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣復仇者聯盟系列無線充電座，售價1,2...
7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣復仇者聯盟系列無線充電座，售價1,280元，共有鋼鐵人、美國隊長、索爾、薩諾斯、鷹眼等5款。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣復仇者聯盟系列LED燈環，鋼鐵人款售...
7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣復仇者聯盟系列LED燈環，鋼鐵人款售價499元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣復仇者聯盟系列LED燈環，驚奇隊長款...
7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣復仇者聯盟系列LED燈環，驚奇隊長款售價499元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣復仇者聯盟系列隨身藍牙喇叭，薩諾斯款...
7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣復仇者聯盟系列隨身藍牙喇叭，薩諾斯款售價699元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣蜘蛛人系列Type C x Micr...
7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣蜘蛛人系列Type C x Micro USB 2 in 1充電線，售價399元，共3色。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣復仇者聯盟系列LED燈環，浩克款售價...
7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣復仇者聯盟系列LED燈環，浩克款售價499元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣復仇者聯盟系列LED燈環，薩諾斯款售...
7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣復仇者聯盟系列LED燈環，薩諾斯款售價499元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣蜘蛛人系列Type C x Micr...
7－ELEVEN將於4月24日起獨家搶先開賣蜘蛛人系列Type C x Micro USB 2 in 1充電線，售價399元，共3色。圖／7－ELEVEN提供
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無線充電集點
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