全聯衛生棉下殺49折 小巧口袋棉、防漏內褲棉業績大增

2019-04-17 16:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



姐姐妹妹手刀快囤貨！全聯「棉棉博覽會檔期」自即日起展開至4月25日，活動期間全店衛生棉49折起，單筆消費滿369元還可現折50元。

根據全聯觀察，2018年銷量成長超過一倍的衛生棉，大多都是夜安特長型、輕薄型，或是有特殊包裝的商品，顯示消費者對於衛生棉不但追求安心、舒適感，也很容易被好看的包裝吸引。

此外，此次全聯「棉棉博覽會檔期」也特別針對女生需求推出多款商品搶市，包括包裝可愛度爆表的網紅系衛生棉，如新品「好自在少女口袋棉」， 以六種漫畫風美妝小物的設計、充滿春天粉嫩氣息的包裝擄獲少女心；「蘇菲口袋魔法衛生棉」更訴求只有一般衛生棉 1/2大小，強調小包包也絕對放得下，加上菱格紋表層及可愛個性包裝設計，時尚隨時帶著走，活動期間還有買一送一的優惠，而本來就是話題商品的液體衛生棉「好自在INFINITY」則推出Radiant幻彩系列，以藝術風的包裝成功打中女生的心，2018年業績有將近10倍的成長。

其次，在強調機能性的夜安型衛生棉部分，全聯看好40公分左右的衛生棉最熱賣，廠商推出的商品不但長度越來越長，更加入讓女生更有安全感的輔助機能。如主打不僅加長加寬，新增的感應式尾翼在量大時還能自動升起的新品，讓棉棉能更加貼合肌膚，還有「蘇菲超熟睡內褲型衛生棉L號/M號」甚至直接做成內褲樣式，去年業績一舉成長超過20倍。