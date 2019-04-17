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國內只有2間 中大光驅動電池模組實驗室獲認證

2019-04-17 16:09聯合報 記者張弘昌╱即時報導

目前市場主流矽晶太陽能電池外，隨著綠能、智能產業趨勢發展，能在室內弱光、燈光環境下發電，且保有高效率的新世代光驅動電池，未來可結合物聯網及智能科技發展商品。中央大學新世代光驅動電池模組研究中心，今天發表實驗室國際量測、校正標準，獲科技部及日本、韓國等國認證及研究成果。

中央大學光電池研究中心，目前已協助我國30多間學術研究與產業單位，鑑定逾百個新世代光驅動電池的性能，實驗室核心成員也與日、韓等國際知名研究團隊合作，獲日本產業公司青睞，即將簽訂合作備忘錄（MOU）。目前台灣只有工研院及中央大學的光驅動電池實驗，獲得科技部貴重儀器系統ISO/IEC 17025認證。

中央大學化學系、新世代光驅動電池模組研究中心主任吳春桂教授表示，新世代光驅動電池，例如，染料敏化、有機薄膜、鈣鈦礦與量子點等電池，比起目前市場主流矽晶太陽能電池，製程方式簡單和元件材料使用量少，並可以依應用情境來調控。

新世代光驅動電池，在室內弱光、燈光環境下，比起矽晶太陽能板的發電功率高出20到50%。新世代太陽能電池創新技術，是新的綠能來源，用室內弱光發電就可與物聯網結合創造智能家居，是未來最重要的科技發展之一。

科技部有機太陽能電池研究量測實驗室，自2012年掛牌運作以來，在中央大學新世代光驅動電池模組研究中心主任、教授吳春桂帶領下，提供新世代光驅動電池研究的服務平台。

吳春桂教授指出，新世代太陽能電池，近年來在國際研究屢有突破性發展，但是準確地量測電池元件的最大輸出功率，與光電轉換效率等參數，是證實電池尖端材料與創新製程技術開發，以及所搭載的新穎電子產品，是否成功的重要參考數據。

中央大學太陽能電池效率驗證實驗室，2013年在日本專家協助下，引進了世界級太陽能電池的校正評價設備和在標準測試條件下的校正程序。2014年完成了與日本、韓國各驗證實驗室標準的國際同儕比對，提高驗證實驗室的國際能見度。

2015年央大驗證實驗室參與科技部，新世代光驅動電池技術與產能提升計畫，可充分支援我國學研單位，大幅提高新世代光驅動電池性能量測技術的準確性。

2017年針對室內弱光照明條件，中央大學建立了新世代光驅動電池性能量測光源系統與技術，驗證實驗室也成為科技部，貴重儀器系統中第一間取得ISO/IEC 17025認證的太陽能電池校正實驗室，並獲美國、日本、義大利歐盟等世界權威單位同等的國際公信力。

中央大學新世代光驅動電池模組研究中心，今天發表實驗室國際量測標準，獲科技部及日本...
中央大學新世代光驅動電池模組研究中心，今天發表實驗室國際量測標準，獲科技部及日本、韓國等國認證及研究成果。記者張弘昌／攝影
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中央大學新世代光驅動電池模組研究中心，今天發表實驗室國際量測標準，獲科技部及日本...
中央大學新世代光驅動電池模組研究中心，今天發表實驗室國際量測標準，獲科技部及日本、韓國等國認證及研究成果。記者張弘昌／攝影
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