超萌！小7「迪士尼夢幻露營」全新集點4/24分兩波開跑，復古露營燈、蘑菇傘快搶

2019-04-17 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



看準春遊露營、野餐需求，7－ELEVEN將於4月24日起推出「迪士尼夢幻露營」全店集點活動，集合米奇米妮、小熊維尼、奇奇蒂蒂等迪士尼三大經典角色，共分兩波推出多達13項可愛又實用的露營、野餐用品，絕大部分都是限量款，迪士尼控可得手刀集點。

7－ELEVEN最新全店集點「迪士尼夢幻露營」系列的第一波露營系列將於4月24日起開跑，消費滿50元可獲得一點，共推出經典造型盤、摺疊大保冷袋、蘑菇造型傘、摺疊露營桌、摺疊露營椅、雙人帳篷、睡袋等，其中18L摺疊大防水袋摺疊好攜帶，可肩背、手提，內層網狀口袋設計，可放保冷劑，集滿6點加109元或集滿96點免費兌換一款，共5款隨機出貨；經典造型盤共有米奇米妮款、米奇露營款、維尼蜂蜜款、維尼好日款等4款，集滿6點加109元或集滿96點免費兌換一款，隨機出貨，限量共8萬個；限量蘑菇造型傘共有3款隨機出貨，集滿6點加199元或集滿168點免費兌換一款，限量共4.5萬個。

4月24日下午3點開放限量預購的商品皆可挑款，包括採用圓弧桌腳、可攜式把手設計與三段式可調整高度的限量鋁合金摺疊露營桌，集滿6點加999元可兌換一款，共2款、限量共1.3萬個；附提袋的限量木扶手摺疊露營椅集滿6點加899元可兌換一款，共2款，限量共1.5萬個；限量速開雙人帳篷集滿6點加999元可兌換一款，共2款、限量共1.2萬個；限量可拼接全開式睡袋可當被子使用，兩款可拼接成雙人睡袋，1,200g超輕量，集滿6點加799元可兌換一款，共2款、限量共1.5萬個。

7－ELEVEN「迪士尼夢幻露營」第二波野餐系列限量周邊商品將於5月8日下午3點開放預購，同樣皆可挑款，包括可當頸枕也可當隨身毯的限量兩用頸枕毯，集滿6點加249元可兌換一款，共3款、限量共5.4萬個；可手提、斜背的限量BEAMS戶外防水袋集滿6點加349元可兌換一款，共2款、限量1.5萬個；限量LED復古造型露營燈可吊掛當夜燈或露營燈，LED燈亮度可調整，集滿6點加399元可兌換一款，共2款、限量1.5萬個；限量防潑水野餐墊共有小熊維尼、奇奇蒂蒂兩款，集滿6點加399元可兌換一款，限量1.2萬個；限量13L行動大冰桶共有米奇、維尼兩款，內附貼心小餐盤，集滿6點加899元可兌換一款，限量1.2萬個。