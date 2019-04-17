就是這一款包！讓舒淇、木村光希Kōki和超模AA一起甘心「撞包」
高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）自從推出Serpenti Forever系列腰包，具有兩用的方式，深受消費者的喜愛。連女明星如舒淇、木村光希Kōki和超模Alessandra Ambrosio不論在公開還是私下場合都很愛用，即使瘋狂「撞包」了也無所謂。
兼具好搭配與實用的Serpenti Forever系列腰包，可說是近期最夯的必備包款之一，只要點開各個社群平台，不少時尚部落客、名人都在搶著背。不只是寶格麗自家代言人舒淇、木村光希Kōki愛用，如Caroline Daur與Tatjana Catic、日本個性名模森星也都曾在instagram上曬包。全新的Serpenti Forever系列腰包以糖果石英色、毛茛黃水晶色、洋紅碧玉色、鈷藍碧璽色，以及缺一不可的經典黑白兩色呈現，有著經典雋永的多變風格。小牛皮包身，採用鋪棉設計的立體手縫馬特拉斯（Matelassé）緹花技術完成，烘托幾何造型設計，使鱗片形狀與倒V形圖案相映成趣。
這系列包款有兩個拉鍊隔層，前方隔層上的掀蓋帶有標誌性的經典蛇頭扣環。包款除了有可調可拆式的小牛皮腰帶，更附上淺金鍊帶，讓女性能依照心情隨心所欲替換，打造出最佳的肩背或斜背造型。使用時能可將包款輕鬆垂墜在腰際，或身著寬版洋裝將包款緊繫在腰部皮帶環上；又或者運用斜背造型，點綴一抹都市風情。更能身穿華麗的時裝，搭配肩背方式，在舉手投足間散發著優雅自若氣息。而且搭配不同顏色的包款，就有完全不一樣的風格，意圖讓人把每一款都買回家。
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