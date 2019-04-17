就是這一款包！讓舒淇、木村光希Kōki和超模AA一起甘心「撞包」

2019-04-17 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）自從推出Serpenti Forever系列腰包，具有兩用的方式，深受消費者的喜愛。連女明星如舒淇、木村光希Kōki和超模Alessandra Ambrosio不論在公開還是私下場合都很愛用，即使瘋狂「撞包」了也無所謂。

兼具好搭配與實用的Serpenti Forever系列腰包，可說是近期最夯的必備包款之一，只要點開各個社群平台，不少時尚部落客、名人都在搶著背。不只是寶格麗自家代言人舒淇、木村光希Kōki愛用，如Caroline Daur與Tatjana Catic、日本個性名模森星也都曾在instagram上曬包。全新的Serpenti Forever系列腰包以糖果石英色、毛茛黃水晶色、洋紅碧玉色、鈷藍碧璽色，以及缺一不可的經典黑白兩色呈現，有著經典雋永的多變風格。小牛皮包身，採用鋪棉設計的立體手縫馬特拉斯（Matelassé）緹花技術完成，烘托幾何造型設計，使鱗片形狀與倒V形圖案相映成趣。