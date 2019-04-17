日本年銷10萬個「神戶半熟蛋糕」 限時快閃誠品南西「＆Kobe」展

2019-04-17 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



神戶是日本西化後對外開放的五個港口之一，日洋融合的獨特氣氛為一大特色。誠品生活文創平台expo首度與神戶市府攜手合作，自4/25至5/13於誠品生活南西打造「＆Kobe異邦時髦．神戶」特展，匯集神戶市4大主題經典人氣美食和工藝設計品，包括日本一年熱銷10萬個的超人氣「神戶半熟蛋糕」首次空運來台，不用飛日本屆時就可嚐到。

首次日本空運來台的「神戶半熟蛋糕」，使用生鮮雞蛋和北海道新鮮牛乳製成綿密濃郁的半熟內餡，在不同的溫度下可嚐到不同的口感風味，一年熱銷10萬個，即日起可至誠品生活南西expo SELECT搶先預購。

誠品生活南西4F Event Space的「＆Kobe異邦時髦．神戶」特展，還帶來獨特的ku「和紙線香」，將天然香料融入和紙，只要剝下和紙上一瓣一瓣的樹葉，燃燒後散發獨特香氣，讓燒線香的方式變得非常風雅。另外還有針對文具迷帶來的FELISSIMO 500色鉛筆，每支筆身印有獨一無二的名字，全球台日同步開放限時預購。

現場還有多款工藝製品，「STUDIO KIICHI」堅持選用日本知名皮革產地－兵庫縣龍野市出產的日本牛皮，4/27日本皮革職人親自示範鞣製技術，DIY創作獨一無二的萬用包。除了皮革工坊，喜歡插畫的朋友也可參加「似顏繪」徽章體驗活動，策展插畫職人山內庸資4/27、4/28周末帶來即興似顏繪徽章創作。