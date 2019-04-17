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夏天將至！dunhill告訴你這樣穿既應景又「漂撇」

2019-04-17 13:02聯合報 記者曾智緯╱即時報導

時序逐漸從春天轉變成夏日，氣溫不斷升高，是時候換季了！dunhill在5月時將推出以經典打火機Aquarium為靈感，而創作的限量迷你系列服飾與配件，手工繪製的印花穿上身，保證風格煥然一新。而Berluti也以夏日戲水的需求，設計出一系列配件，讓男士們於海灘旁，一樣帥氣。

dunhill的Aquarium經典打火機首次於1949年問世，今年剛好適逢70年，於是設計師Mark Weston從中獲得啟發，運用相同概念，推出限量迷你系列。由於每一款的Aquarium打火機，都是採用四塊有機玻璃組裝而成，並加上手工彩繪圖案，因此每一個打火機都是獨一無二的。70年前打火機上的飛鳥和遊魚插圖被重新演繹，呈現在休閒襯衫、雙面飛行員夾克、泳褲，以及尼龍束繩背包、腰包、皮具和運動便鞋等配件。設計師擷取天藍色、落日紅和海綠色，極致演繹夏日風情。Mark Weston也表示「我始終在思索，的那些經典元素可以恰如其分地重新詮釋」，整個系列價格落在約8,000到53,000之間。經典打火機亦將重生，再現同樣手工雕刻和塗繪工藝，限量版全球只生產一個，每個都擁有不同編號。

無獨有偶，Berluti也在這季打造了沙灘迷你系列，採用撞色的方式結合經典Venezia皮革，打造了視覺效果強烈的單品。像是螢光黃和螢光粉色刺繡海軍藍棉質沙灘巾，以及棕色Venezia 皮革搭配螢光黃Vitello 皮革的 Formula 1004行李箱、週末旅行包袋、無縫線托特包和斜背包都以螢光色高科技面料打造內襯，兼具功能性同時以活潑的色彩點亮夏日活力。小皮具包括經典鑰匙圈、行李吊牌和太陽眼鏡盒，也採用同樣配色。

Aquarium迷你限量系列抽繩後背包，價格店洽。圖／dunhill提供
Aquarium迷你限量系列抽繩後背包，價格店洽。圖／dunhill提供
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dunhill的Aquarium迷你限量系列的休閒襯衫，呈現手工繪製印花質感。圖...
dunhill的Aquarium迷你限量系列的休閒襯衫，呈現手工繪製印花質感。圖／dunhill提供
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Berluti沙灘系列包袋吊牌12,000元。圖／Berluti提供
Berluti沙灘系列包袋吊牌12,000元。圖／Berluti提供
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Aquarium迷你限量系列手拿包，價格店洽。圖／dunhill提供
Aquarium迷你限量系列手拿包，價格店洽。圖／dunhill提供
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dunhill的Aquarium迷你限量系列的配件，有著飛鳥和遊魚插圖。圖／du...
dunhill的Aquarium迷你限量系列的配件，有著飛鳥和遊魚插圖。圖／dunhill提供
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Aquarium迷你限量系列海灘褲，價格店洽。圖／dunhill提供
Aquarium迷你限量系列海灘褲，價格店洽。圖／dunhill提供
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Berluti沙灘系列太陽眼鏡盒18,800元。圖／Berluti提供
Berluti沙灘系列太陽眼鏡盒18,800元。圖／Berluti提供
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dunhill的Aquarium迷你限量系列的休閒襯衫，呈現手工繪製印花質感。圖...
dunhill的Aquarium迷你限量系列的休閒襯衫，呈現手工繪製印花質感。圖／dunhill提供
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Aquarium迷你限量系列休閒襯衫，價格店洽。圖／dunhill提供
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Aquarium迷你限量系列手拿包，價格店洽。圖／dunhill提供
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Aquarium迷你限量系列雙面飛行員夾克，價格店洽。
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Berluti沙灘系列沙灘巾20,100元。圖／Berluti提供
Berluti沙灘系列沙灘巾20,100元。圖／Berluti提供
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dunhill在5月時將推出以經典打火機Aquarium為靈感，而創作的限量迷你...
dunhill在5月時將推出以經典打火機Aquarium為靈感，而創作的限量迷你系列服飾與配件。圖／dunhill提供
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Aquarium迷你限量系列T恤，價格店洽。圖／dunhill提供
Aquarium迷你限量系列T恤，價格店洽。圖／dunhill提供
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Aquarium迷你限量系列Polo衫，價格店洽。圖／dunhill提供
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