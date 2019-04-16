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侯佩岑美腿秀千萬卡地亞珠寶 當男生宿舍舍監很滿足

2019-04-16 23:09聯合報 記者孫曼╱即時報導

氣質女神侯佩岑今天配戴總價逾5,300萬的頂級珠寶作品出席卡地亞COLORATURA系列年度頂級珠寶展記者會。

侯佩岑配戴Ostinato珊瑚紫水晶項鍊與耳環，搭配Sound紫水晶鑽石手鐲。記...
侯佩岑配戴Ostinato珊瑚紫水晶項鍊與耳環，搭配Sound紫水晶鑽石手鐲。記者陳立凱／攝影
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COLORATURA以音樂為靈感發想，即日起至4月21日止於華南商業銀行總行登場，共展出近400件總價近百億元的頂級珠寶暨腕表作品，其中有逾40件作品是前所未見、全球首度曝光的全新作品，包括侯佩岑配戴的Ostinato橘紅色珊瑚與紫羅蘭色紫水晶，別緻配色是該系列的代表性作品，不對稱的設計彷彿琴鍵上跳動的音符，特地採用來自地中海、色澤年輕的珊瑚搭配濃郁的紫羅蘭色紫水晶，看似不對稱但整體視覺感很平衡。

侯佩岑笑說現在挑選珠寶和以前只顧自己喜歡不同，會考慮傳承：「也會覺得如果孩子可以戴一點對媽媽有意義的東西在身上，會是很好的回憶。」她表示若要收藏卡地亞，首先考慮的會是經典的Tutti Frutti珠寶，例如這次全新的Chaliyar系列，不但是卡地亞代表性的設計，而且集結紅寶石、祖母綠、藍寶石等珍稀素材，更是非常難得。她對於現場另一對祖母綠與鑽石的Green Echo不對稱耳環也特別情有獨鍾，看得眼睛都發亮。因為五歲兒子特別不喜歡媽媽穿暴露的服裝，她今天難得穿開高衩露出美腿，自己還笑著圓場，：「長裙，應該沒關係。」

恰好明天是節婚紀念日滿8年，侯佩岑表示很珍惜自己現在的生活，對於身為男生宿舍舍監的身份，她表示非常滿足與感恩，但因為自己全職帶小孩，實在非常耗體力，對於是否想再添個女兒她笑說：「年紀也不小了，實在是… 體力不好。我現在有兩個很可愛的小朋友，就期待他們健康快樂長大，對我來說就是最重要的事。其他我就不再多給自己壓力。」而孩子年紀漸長，她也開始多花時間在工作上，例如今年就有與潘瑋柏一起主持的新節目會登場，也是她認為自己入行以來最多感動的作品。

WHITE ACHILLE 鑽石戒指，鉑金鑲嵌水滴形切割鑽石與明亮式切割鑽石，8...
WHITE ACHILLE 鑽石戒指，鉑金鑲嵌水滴形切割鑽石與明亮式切割鑽石，850萬元。圖／卡地亞提供
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TOSCA 蛋白石耳環，白K金鑲嵌兩顆衣索比亞蛋白石共重11.32 克拉、兩顆DVS2等級共重1.53 克拉錐形鑽石，700萬元。圖／卡地亞提供
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侯佩岑配戴的OSTINATO 項鍊，白K金鑲嵌兩顆總重47.35克拉的珊瑚珠、紫水晶、鑽石，2,830萬元。圖／卡地亞提供
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Tanabata鑽石項鍊，鑲嵌37克拉DIF等級主鑽，是全場最貴氣的珠寶，主鑽可拆下作為戒指配戴，定價5億元。圖／卡地亞提供
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GREEN ECHO 耳環，鉑金鑲嵌 4.36克拉矩形哥倫比亞祖母綠、3.36克拉D IF 枕形鑽石主石，環狀耳環可單獨配戴， 6,250萬元。圖／卡地亞提供
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模特兒配戴TOSCA蛋白石項鍊與耳環，以衣索比亞蛋白石配稱蓮花剛玉，配色大膽。記者陳立凱／攝影
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模特兒展演全球首度曝光的卡地亞COLORATURA高級珠寶系列作品。記者陳立凱／...
模特兒展演全球首度曝光的卡地亞COLORATURA高級珠寶系列作品。記者陳立凱／攝影
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侯佩岑配戴SOUND 鑽石手環，紫水晶與鑽石，2,060萬元。圖／卡地亞提供
侯佩岑配戴SOUND 鑽石手環，紫水晶與鑽石，2,060萬元。圖／卡地亞提供
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代表性的Tutti Frutti風格全新作品CHALIYAR 項鍊，鉑金鑲嵌46.16 克拉長方形雕刻哥倫比亞祖母綠、12.66 克拉雕刻緬甸紅寶石、十顆水滴形阿富汗祖母綠共39.38克拉，祖母綠、紅寶石、 藍寶石、鑽石，8,850萬元。圖／卡地亞提供
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侯佩岑參觀卡地亞COLORATURA高級珠寶展。圖／卡地亞提供
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模特兒配戴CHALIYAR系列豬榜，是卡地亞代表性的Tutti Frutti風格全新作品。記者陳立凱／攝影
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珠寶珊瑚
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