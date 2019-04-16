侯佩岑美腿秀千萬卡地亞珠寶 當男生宿舍舍監很滿足

2019-04-16 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



氣質女神侯佩岑今天配戴總價逾5,300萬的頂級珠寶作品出席卡地亞COLORATURA系列年度頂級珠寶展記者會。

侯佩岑配戴Ostinato珊瑚紫水晶項鍊與耳環，搭配Sound紫水晶鑽石手鐲。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

COLORATURA以音樂為靈感發想，即日起至4月21日止於華南商業銀行總行登場，共展出近400件總價近百億元的頂級珠寶暨腕表作品，其中有逾40件作品是前所未見、全球首度曝光的全新作品，包括侯佩岑配戴的Ostinato橘紅色珊瑚與紫羅蘭色紫水晶，別緻配色是該系列的代表性作品，不對稱的設計彷彿琴鍵上跳動的音符，特地採用來自地中海、色澤年輕的珊瑚搭配濃郁的紫羅蘭色紫水晶，看似不對稱但整體視覺感很平衡。

侯佩岑笑說現在挑選珠寶和以前只顧自己喜歡不同，會考慮傳承：「也會覺得如果孩子可以戴一點對媽媽有意義的東西在身上，會是很好的回憶。」她表示若要收藏卡地亞，首先考慮的會是經典的Tutti Frutti珠寶，例如這次全新的Chaliyar系列，不但是卡地亞代表性的設計，而且集結紅寶石、祖母綠、藍寶石等珍稀素材，更是非常難得。她對於現場另一對祖母綠與鑽石的Green Echo不對稱耳環也特別情有獨鍾，看得眼睛都發亮。因為五歲兒子特別不喜歡媽媽穿暴露的服裝，她今天難得穿開高衩露出美腿，自己還笑著圓場，：「長裙，應該沒關係。」