侯佩岑美腿秀千萬卡地亞珠寶 當男生宿舍舍監很滿足
氣質女神侯佩岑今天配戴總價逾5,300萬的頂級珠寶作品出席卡地亞COLORATURA系列年度頂級珠寶展記者會。
COLORATURA以音樂為靈感發想，即日起至4月21日止於華南商業銀行總行登場，共展出近400件總價近百億元的頂級珠寶暨腕表作品，其中有逾40件作品是前所未見、全球首度曝光的全新作品，包括侯佩岑配戴的Ostinato橘紅色珊瑚與紫羅蘭色紫水晶，別緻配色是該系列的代表性作品，不對稱的設計彷彿琴鍵上跳動的音符，特地採用來自地中海、色澤年輕的珊瑚搭配濃郁的紫羅蘭色紫水晶，看似不對稱但整體視覺感很平衡。
侯佩岑笑說現在挑選珠寶和以前只顧自己喜歡不同，會考慮傳承：「也會覺得如果孩子可以戴一點對媽媽有意義的東西在身上，會是很好的回憶。」她表示若要收藏卡地亞，首先考慮的會是經典的Tutti Frutti珠寶，例如這次全新的Chaliyar系列，不但是卡地亞代表性的設計，而且集結紅寶石、祖母綠、藍寶石等珍稀素材，更是非常難得。她對於現場另一對祖母綠與鑽石的Green Echo不對稱耳環也特別情有獨鍾，看得眼睛都發亮。因為五歲兒子特別不喜歡媽媽穿暴露的服裝，她今天難得穿開高衩露出美腿，自己還笑著圓場，：「長裙，應該沒關係。」
恰好明天是節婚紀念日滿8年，侯佩岑表示很珍惜自己現在的生活，對於身為男生宿舍舍監的身份，她表示非常滿足與感恩，但因為自己全職帶小孩，實在非常耗體力，對於是否想再添個女兒她笑說：「年紀也不小了，實在是… 體力不好。我現在有兩個很可愛的小朋友，就期待他們健康快樂長大，對我來說就是最重要的事。其他我就不再多給自己壓力。」而孩子年紀漸長，她也開始多花時間在工作上，例如今年就有與潘瑋柏一起主持的新節目會登場，也是她認為自己入行以來最多感動的作品。
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