又被燒荷包了！M.A.C彩妝跨界聯名「塗鴉潮爆了」，看包裝就買了～

2019-04-16 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



到底要逼死誰？好色彩妝M.A.C又來燒荷包了！這回跨界交流與西亞藝術家eL Seed合作，推出了潮流的塗鴉藝術與彩妝大玩顏色，喜愛M.A.C收藏家、美妝控，都是必須入手的一款喔！ M.A.C塗鴉頰彩、眼影盤，創造自己的個人彩妝。圖／M.A.C提供 分享 facebook

藝術家eL Seed因為受到了阿拉伯的文學風格與街頭塗鴉跟書法的文字啟發，特別為M.A.C打造了「繪文字畫風」，以簡單與清晰的粗線條來表現出流線感與塗鴉藝術，給人有一種強烈的視覺表現。

這次M.A.C X eL Seed聯名彩妝系列出了四項的重點單品，時尚專業唇膏、超激光炫彩餅、15色眼頰兩用盤、刷具組。

此次的唇膏猶如沐浴在巴黎的陽光下，揮灑著自己的個人獨有色彩，而激光炫彩餅則是用eL Seed妻子名字命名，並以金色的粉體打造光澤感的完美無瑕肌膚。15色眼頰兩用盤內包含了13色的眼影及兩色的腮紅，無論是金屬光、霧面感，都讓自己猶如藝術家般的為自己調色。

刷具一直是每個美妝控必備的一項產品，黑色與桃色的強烈色差對比，更凸顯個人的特色與風格，讓你在使用刷具時，自己就像是塗鴉大師般為自己創造一個屬於自己的好色彩妝。