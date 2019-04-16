史上最強全新能量回彈技術 The North Face新跑鞋腳感再進化

2019-04-16 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



致力推廣越野跑運動的戶外運動品牌 The North Face，即將於4月20、21日在新北市金瓜石舉辦「2019 TNF100 台灣國際越野跑挑戰賽」，全球越野好手躍躍欲試爭取至高榮耀，而品牌近期也釋出一系列新品，協助跑者征服戶外場景下的各種阻礙。

The North Face 全新發布Trail Running系列戶外跑鞋，為跑者帶來了全方位的科技加持。XtraFoam 吸收運動時產生的衝擊力給予高效能的緩衝，FastFoam則能釋放動能給予足夠的回彈動力，全新的EXTS區塊大底專利科技，更巧妙地結合了人體工學和多向齒紋的設計為鞋底創造出了乾濕分區，擁有耐磨性及抓地力的多重組合。

像是Corvara高性能跑鞋運用無縫網布的鞋面，舒適貼合足面並為足部提供出色的支撐性。 TPU 的前足貼片提供穩定性和柔韌性，使野外運動防護再升級。 FastFoam 雙密度中底提供十足的能量回饋，在減震的同時累積下一步的衝擊力，讓運動過程舒適且穩定。同樣搭載了FastFoam的Flight Trinity ，鞋底採用了雙密度的FastFoam 中底專利結構，打造舒適的足底體驗，這款專業線TR FLIGHT超輕便跑鞋採用了一體縫合的鞋面，並選用了無縫針織的內襯，提供了定制般的舒適和透氣。