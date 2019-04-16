BLACKPINK的ROSÉ、韓藝瑟都選用的手袋 DELVAUX跟上大勢發新款

2019-04-16 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



比利時頂級皮具DELVAUX向來在韓劇中有頗高的出鏡率，這次不僅成為韓藝瑟在SBS《Big Issue（大事件／大熱門）》演出的行頭，也是當紅韓團BLACKPINK的ROSÉ選用包款品牌，而近期更推出全新中性手袋，適合旅行用，是前所未有的柔軟廓型。

南韓當紅女團BLACKPINK早前宣布歌曲《DDU-DU DDU-DU》點擊數突破6億大關，又成為首個登上Coachella音樂節的韓國女團，聲勢如日中天，團員ROSÉ在機場穿搭以黑色勁裝搭襯DELVAUX Brillant漸層白蘭地牛皮手提肩背包，為2019春夏新色款式，運用了色階相近的3種色彩包括白蘭地色（brandy）、茶色（vegetal）、奶茶色（vison）拼接而成，展現精緻的色澤；韓藝瑟在《Big Issue》選用三色拼接的Tempete包款，色彩相當耀眼時髦，此外她在戲中也選用年輕俏麗的Mutin包款，不讓男主角朱鎮模宣布婚訊成為唯一焦點，韓藝瑟以穿搭來製造話題。