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BLACKPINK的ROSÉ、韓藝瑟都選用的手袋 DELVAUX跟上大勢發新款

2019-04-16 20:43聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

比利時頂級皮具DELVAUX向來在韓劇中有頗高的出鏡率，這次不僅成為韓藝瑟在SBS《Big Issue（大事件／大熱門）》演出的行頭，也是當紅韓團BLACKPINK的ROSÉ選用包款品牌，而近期更推出全新中性手袋，適合旅行用，是前所未有的柔軟廓型。

南韓當紅女團BLACKPINK早前宣布歌曲《DDU-DU DDU-DU》點擊數突破6億大關，又成為首個登上Coachella音樂節的韓國女團，聲勢如日中天，團員ROSÉ在機場穿搭以黑色勁裝搭襯DELVAUX Brillant漸層白蘭地牛皮手提肩背包，為2019春夏新色款式，運用了色階相近的3種色彩包括白蘭地色（brandy）、茶色（vegetal）、奶茶色（vison）拼接而成，展現精緻的色澤；韓藝瑟在《Big Issue》選用三色拼接的Tempete包款，色彩相當耀眼時髦，此外她在戲中也選用年輕俏麗的Mutin包款，不讓男主角朱鎮模宣布婚訊成為唯一焦點，韓藝瑟以穿搭來製造話題。

此外，DELVAUX與義大利時裝設計師Jean Colonna的全新合作包款Brillant L’XXL也同步上市，以搖滾風格、中性輪廓為主調，從Brillant基本形體為設計基準，將其解構、放大，並採用柔軟觸感媲美羔羊皮的Dream牛皮，以黑色及茶色兩款經典色澤，表現中性手袋的柔美線條；包款內部以黑白條紋帆布作為內襯，並有DELVAUX的皇冠標誌，配備2個可拆卸內袋及實用夾層，也可做為輕旅行的提包。

韓藝瑟在《Big Issue》以經典Tempete手袋穿搭。圖／取自SBS TV
韓藝瑟在《Big Issue》以經典Tempete手袋穿搭。圖／取自SBS TV
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Brillant大型黑色牛皮手提包，售價35萬7,000元。圖／DELVAUX提...
Brillant大型黑色牛皮手提包，售價35萬7,000元。圖／DELVAUX提供
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Brillant大型茶色牛皮手提包，價格店洽。圖／DELVAUX提供
Brillant大型茶色牛皮手提包，價格店洽。圖／DELVAUX提供
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Mutin卡其綠牛皮中型肩背包，價格電洽。圖／DELVAUX提供
Mutin卡其綠牛皮中型肩背包，價格電洽。圖／DELVAUX提供
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Brillant白蘭地三色漸層寬版中型牛皮肩背包，售價16萬6,100元。圖／D...
Brillant白蘭地三色漸層寬版中型牛皮肩背包，售價16萬6,100元。圖／DELVAUX提供
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Brillant L’XXL內層為條紋帆布，並有DELVAUX的皇冠標誌。圖／D...
Brillant L’XXL內層為條紋帆布，並有DELVAUX的皇冠標誌。圖／DELVAUX提供
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Tempete三色牛皮小型肩背包，15萬7,600元。圖／DELVAUX提供
Tempete三色牛皮小型肩背包，15萬7,600元。圖／DELVAUX提供
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Brillant L’XXL內包括2個可拆卸內袋，以及實用夾層。圖／DELVAU...
Brillant L’XXL內包括2個可拆卸內袋，以及實用夾層。圖／DELVAUX提供
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Brillant白蘭地三色漸層中型牛皮肩背包，價格店洽。圖／DELVAUX提供
Brillant白蘭地三色漸層中型牛皮肩背包，價格店洽。圖／DELVAUX提供
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韓藝瑟在《Big Issue》中選拎Mutin卡其綠牛皮中型肩背包。圖／取自SB...
韓藝瑟在《Big Issue》中選拎Mutin卡其綠牛皮中型肩背包。圖／取自SBS TV
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當紅韓團BLACKPINK的ROSÉ選用Brillant中型白蘭地牛皮手提肩背包...
當紅韓團BLACKPINK的ROSÉ選用Brillant中型白蘭地牛皮手提肩背包。圖／DELVAUX提供
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全新的Brillant L’XXL有柔軟的廓型，是男、女皆可用的中性包款。圖／D...
全新的Brillant L’XXL有柔軟的廓型，是男、女皆可用的中性包款。圖／DELVAUX提供
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