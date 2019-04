最夯台劇「我們與惡的距離」追了沒?誠品南西4/21辦特映一次看8集

2019-04-16 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



誠品生活南西4/21於5F Forum舉辦特別放映日,下午場12點到19點,公開播映「與惡」第1-8集,自由開放入席。圖/誠品生活提供 分享 facebook 台劇最夯話題社會寫實劇「我們與惡的距離」即將於4月21日迎來最終回,誠品生活南西當天於5F Forum舉辦特別放映日,下午場12點到19點,公開播映「與惡」第1-8集,自由開放入席。另外,針對「與惡」展開延伸閱讀書單,即日起至4月30日推出「我們與惡的距離」主題書展。

另外,4月21日當天20點至21點可憑邀請函參加「與惡」映後分享,和劇中演員、金鐘編劇呂蒔媛、製作人林昱伶、湯昇榮進行交流。4月17日至4月19日,只要於誠品書店粉絲專頁參加指定活動貼文,就有機會抽中獨家限量10組(2位/組)特別放映日邀請函。