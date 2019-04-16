侯佩岑逛卡地亞高級珠寶展換好氣場 將音樂化成百億珠寶 2019-04-16 20:15
聯合報 記者
孫曼
╱即時報導
精品
卡地亞（CARTIER）年度珠寶展COLORATURA即日起至4月21日止於華南商業銀行總行登場，共展出近400件總價近百億元的頂級珠寶暨腕表作品，其中有逾40件作品是前所未見、全球首度曝光的全新作品，包括氣質女神侯佩岑今日出席活動配戴的Ostinato 珠寶 紫水晶珠寶。價值5億元的Tanabata鑽石項鍊，鑲嵌一顆重達37克拉DIF等級主鑽，是全場最貴氣。有鑒於往年開放公開展覽深受歡迎，今年的頂級珠寶展也將於4月21日兩點至七點開放予18歲以上民眾免費入場參觀，現場並有導覽app可下載，讓參觀民眾能更深入體會以音樂與色彩為設計主軸的珠寶饗宴。侯佩岑更大力推薦大家多逛珠寶展，「到很多寶物聚集的地方氣會非常好，你一逛進來就會神清氣爽、帶著很好的運氣跟隨。」 珊瑚
今年主題「COLORATURA」，意為花腔女高音，是該系列頂級珠寶世界巡迴的第5站。珠寶的設計，顧名思義，也以音樂、聲波、彩色為主軸，透過彩色寶石和圖案等視覺元素詮釋聽覺藝術。首次全球曝光的作品包括侯佩岑配戴的Ostinato珊瑚紫水晶項鍊與耳環，以音樂為靈感發想的不對稱設計彷彿琴鍵上跳動的音符，特地採用來自地中海、色澤年輕的珊瑚搭配濃郁的紫羅蘭色紫水晶，看似不頓對稱但整體視覺感很平衡。Chaliyar系列則是承襲卡地亞最具標誌性的Tutti Frutti 的傳統，受印度雕刻珠寶與斑爛大膽的配色所啟發，項鍊由一枚哥倫比亞的 46.16 克拉長方形雕刻祖母綠與一顆緬甸 12.66 克拉雕刻紅寶石共同譜出華麗感。鑲嵌3顆從粉到深橘漸層色調的蓮花剛玉、對比襯托遊彩帶有橘色光澤的白色蛋白石主石的TOSCA項鍊，詮釋同名的法國歌劇。Pagode系列則以深綠色的橄欖石與橘色剛玉描繪巴黎第八區的「彤閣」紅樓寶塔，方正幾何的設計元素亦受到1936年骨董珠寶作品的啟發。
除了配色大膽、風格辨識度高的彩色寶石作品，華麗璀璨的鑽石當然不可少。全場最高價的Tanabata項鍊，中央垂墜的橢圓形主鑽重達37克拉，為Type II 2等級的罕見剔透美鑽。兩側連接彷彿由鑽石編成的銀河天橋，主鑽和後面的鑽石如同無法相見的牛郎與織女；37克拉的主鑽亦可拆下作為戒指配戴。獨門「鑽石串珠」作品亦首次來台：White Achille戒指與耳環以印度古老的briolette車工將鑽石切割成水滴般的鑽石珠，無需鑲爪或鑲座的技術讓每個刻面都可以捕捉光線，折射效果無比璀璨，而串珠的手法更讓鑽石珠得以微微活動，配戴起來視覺效果更閃耀逼人。這是卡地亞以當代技術進化自1930年代就成為品牌標誌性的串珠設計，耗時多年研發出將最堅硬的鑽石也穿透串起的技術，也非常直得親眼一見的重點作品。
侯佩岑配戴的OSTINATO 項鍊，白K金鑲嵌兩顆總重47.35克拉的珊瑚珠、紫水晶、鑽石，2,830萬元。圖／卡地亞提供 分享 PAGODE 橄欖石鑽石項鍊，白K金鑲嵌橄欖石共12.96 克拉、橙色剛玉、鑽石，1,400萬元。圖／卡地亞提供 分享 ABESQUE 鑽石項鍊，白K金項鍊/胸針，1,920萬元。圖／卡地亞提供
（可不放） 分享 卡地亞COLORATURA高級珠寶展將於4月21日兩點至七點開放予18歲以上民眾免費入場參觀。圖／卡地亞提供 分享 TOSCA蛋白石項鍊，白K金鑲嵌衣索比亞蛋白石24.08克拉、三顆總重11.99克拉的蓮花剛玉、鑽石，2,980萬元。圖／卡地亞提供 分享 Tanabata鑽石項鍊，鑲嵌37克拉DIF等級主鑽，是全場最貴氣的珠寶，主鑽可拆下作為戒指配戴，定價5億元。圖／卡地亞提供 分享 代表性的Tutti Frutti風格全新作品CHALIYAR 項鍊，鉑金鑲嵌46.16 克拉長方形雕刻哥倫比亞祖母綠、12.66 克拉雕刻緬甸紅寶石、十顆水滴形阿富汗祖母綠共39.38克拉，祖母綠、紅寶石、 藍寶石、鑽石，8,850萬元。圖／卡地亞提供 分享 侯佩岑配戴Ostinato珊瑚紫水晶項鍊與耳環，搭配Sound紫水晶鑽石手鐲。圖／卡地亞提供 分享 展覽入口感應式的彩虹燈光點出律動與色彩兩大設計主軸。圖／卡地亞提供 分享 侯佩岑參觀卡地亞COLORATURA高級珠寶展。圖／卡地亞提供 分享 GREEN ECHO 耳環，鉑金鑲嵌 4.36克拉矩形哥倫比亞祖母綠、3.36克拉D IF 枕形鑽石主石，環狀耳環可單獨配戴， 6,250萬元。圖／卡地亞提供 分享 RED FLAMEL紅碧璽項鍊，白K金鑲嵌45.08克拉的水滴形紅碧璽、鑽石、粉紅剛玉，3,020萬元。圖／卡地亞提供 分享 TEMPS D’EMERAUDE 吊墜與胸針表， 鑲嵌8.63克拉方形祖母綠主石，8,850萬元。圖／卡地亞提供
（可不放） 分享 WHITE ACHILLE 鑽石戒指，鉑金鑲嵌水滴形切割鑽石與明亮式切割鑽石，850萬元。圖／卡地亞提供 分享 卡地亞COLORATURA高級珠寶展即日起至4月21日止於華南商業銀行總行登場。圖／卡地亞提供 分享 MUGHAL 拆信刀，古董玉軟玉刀柄鑲嵌紅寶石、祖母綠、鑽石，810萬元。圖／卡地亞提供
（可不放） 分享 侯佩岑配戴SOUND 鑽石手環，紫水晶與鑽石，2,060萬元。圖／卡地亞提供 分享 卡地亞古董珍藏系列 Love bird 胸針，1959年作品，203萬元。圖／卡地亞提供
（可不放） 分享 TOSCA 蛋白石耳環，白K金鑲嵌兩顆衣索比亞蛋白石共重11.32 克拉、兩顆DVS2等級共重1.53 克拉錐形鑽石，700萬元。圖／卡地亞提供 分享 PANTHERE DE CARTIER 腕表，4,780萬元。圖／卡地亞提供
（可不放） 分享 展覽現場空間設幾以白色為基調，襯托彩色視覺。圖／卡地亞提供 分享
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