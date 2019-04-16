侯佩岑逛卡地亞高級珠寶展換好氣場 將音樂化成百億珠寶

2019-04-16 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



精品珠寶卡地亞（CARTIER）年度珠寶展COLORATURA即日起至4月21日止於華南商業銀行總行登場，共展出近400件總價近百億元的頂級珠寶暨腕表作品，其中有逾40件作品是前所未見、全球首度曝光的全新作品，包括氣質女神侯佩岑今日出席活動配戴的Ostinato珊瑚紫水晶珠寶。價值5億元的Tanabata鑽石項鍊，鑲嵌一顆重達37克拉DIF等級主鑽，是全場最貴氣。有鑒於往年開放公開展覽深受歡迎，今年的頂級珠寶展也將於4月21日兩點至七點開放予18歲以上民眾免費入場參觀，現場並有導覽app可下載，讓參觀民眾能更深入體會以音樂與色彩為設計主軸的珠寶饗宴。侯佩岑更大力推薦大家多逛珠寶展，「到很多寶物聚集的地方氣會非常好，你一逛進來就會神清氣爽、帶著很好的運氣跟隨。」

今年主題「COLORATURA」，意為花腔女高音，是該系列頂級珠寶世界巡迴的第5站。珠寶的設計，顧名思義，也以音樂、聲波、彩色為主軸，透過彩色寶石和圖案等視覺元素詮釋聽覺藝術。首次全球曝光的作品包括侯佩岑配戴的Ostinato珊瑚紫水晶項鍊與耳環，以音樂為靈感發想的不對稱設計彷彿琴鍵上跳動的音符，特地採用來自地中海、色澤年輕的珊瑚搭配濃郁的紫羅蘭色紫水晶，看似不頓對稱但整體視覺感很平衡。Chaliyar系列則是承襲卡地亞最具標誌性的Tutti Frutti 的傳統，受印度雕刻珠寶與斑爛大膽的配色所啟發，項鍊由一枚哥倫比亞的 46.16 克拉長方形雕刻祖母綠與一顆緬甸 12.66 克拉雕刻紅寶石共同譜出華麗感。鑲嵌3顆從粉到深橘漸層色調的蓮花剛玉、對比襯托遊彩帶有橘色光澤的白色蛋白石主石的TOSCA項鍊，詮釋同名的法國歌劇。Pagode系列則以深綠色的橄欖石與橘色剛玉描繪巴黎第八區的「彤閣」紅樓寶塔，方正幾何的設計元素亦受到1936年骨董珠寶作品的啟發。