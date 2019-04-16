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侯佩岑逛卡地亞高級珠寶展換好氣場 將音樂化成百億珠寶

2019-04-16 20:15聯合報 記者孫曼╱即時報導

精品珠寶卡地亞（CARTIER）年度珠寶展COLORATURA即日起至4月21日止於華南商業銀行總行登場，共展出近400件總價近百億元的頂級珠寶暨腕表作品，其中有逾40件作品是前所未見、全球首度曝光的全新作品，包括氣質女神侯佩岑今日出席活動配戴的Ostinato珊瑚紫水晶珠寶。價值5億元的Tanabata鑽石項鍊，鑲嵌一顆重達37克拉DIF等級主鑽，是全場最貴氣。有鑒於往年開放公開展覽深受歡迎，今年的頂級珠寶展也將於4月21日兩點至七點開放予18歲以上民眾免費入場參觀，現場並有導覽app可下載，讓參觀民眾能更深入體會以音樂與色彩為設計主軸的珠寶饗宴。侯佩岑更大力推薦大家多逛珠寶展，「到很多寶物聚集的地方氣會非常好，你一逛進來就會神清氣爽、帶著很好的運氣跟隨。」

今年主題「COLORATURA」，意為花腔女高音，是該系列頂級珠寶世界巡迴的第5站。珠寶的設計，顧名思義，也以音樂、聲波、彩色為主軸，透過彩色寶石和圖案等視覺元素詮釋聽覺藝術。首次全球曝光的作品包括侯佩岑配戴的Ostinato珊瑚紫水晶項鍊與耳環，以音樂為靈感發想的不對稱設計彷彿琴鍵上跳動的音符，特地採用來自地中海、色澤年輕的珊瑚搭配濃郁的紫羅蘭色紫水晶，看似不頓對稱但整體視覺感很平衡。Chaliyar系列則是承襲卡地亞最具標誌性的Tutti Frutti 的傳統，受印度雕刻珠寶與斑爛大膽的配色所啟發，項鍊由一枚哥倫比亞的 46.16 克拉長方形雕刻祖母綠與一顆緬甸 12.66 克拉雕刻紅寶石共同譜出華麗感。鑲嵌3顆從粉到深橘漸層色調的蓮花剛玉、對比襯托遊彩帶有橘色光澤的白色蛋白石主石的TOSCA項鍊，詮釋同名的法國歌劇。Pagode系列則以深綠色的橄欖石與橘色剛玉描繪巴黎第八區的「彤閣」紅樓寶塔，方正幾何的設計元素亦受到1936年骨董珠寶作品的啟發。

除了配色大膽、風格辨識度高的彩色寶石作品，華麗璀璨的鑽石當然不可少。全場最高價的Tanabata項鍊，中央垂墜的橢圓形主鑽重達37克拉，為Type II 2等級的罕見剔透美鑽。兩側連接彷彿由鑽石編成的銀河天橋，主鑽和後面的鑽石如同無法相見的牛郎與織女；37克拉的主鑽亦可拆下作為戒指配戴。獨門「鑽石串珠」作品亦首次來台：White Achille戒指與耳環以印度古老的briolette車工將鑽石切割成水滴般的鑽石珠，無需鑲爪或鑲座的技術讓每個刻面都可以捕捉光線，折射效果無比璀璨，而串珠的手法更讓鑽石珠得以微微活動，配戴起來視覺效果更閃耀逼人。這是卡地亞以當代技術進化自1930年代就成為品牌標誌性的串珠設計，耗時多年研發出將最堅硬的鑽石也穿透串起的技術，也非常直得親眼一見的重點作品。

侯佩岑配戴的OSTINATO 項鍊，白K金鑲嵌兩顆總重47.35克拉的珊瑚珠、紫...
侯佩岑配戴的OSTINATO 項鍊，白K金鑲嵌兩顆總重47.35克拉的珊瑚珠、紫水晶、鑽石，2,830萬元。圖／卡地亞提供
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PAGODE 橄欖石鑽石項鍊，白K金鑲嵌橄欖石共12.96 克拉、橙色剛玉、鑽石...
PAGODE 橄欖石鑽石項鍊，白K金鑲嵌橄欖石共12.96 克拉、橙色剛玉、鑽石，1,400萬元。圖／卡地亞提供
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ABESQUE 鑽石項鍊，白K金項鍊/胸針，1,920萬元。圖／卡地亞提供 （可不放）
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卡地亞COLORATURA高級珠寶展將於4月21日兩點至七點開放予18歲以上民眾...
卡地亞COLORATURA高級珠寶展將於4月21日兩點至七點開放予18歲以上民眾免費入場參觀。圖／卡地亞提供
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Tanabata鑽石項鍊，鑲嵌37克拉DIF等級主鑽，是全場最貴氣的珠寶，主鑽可拆下作為戒指配戴，定價5億元。圖／卡地亞提供
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代表性的Tutti Frutti風格全新作品CHALIYAR 項鍊，鉑金鑲嵌46.16 克拉長方形雕刻哥倫比亞祖母綠、12.66 克拉雕刻緬甸紅寶石、十顆水滴形阿富汗祖母綠共39.38克拉，祖母綠、紅寶石、 藍寶石、鑽石，8,850萬元。圖／卡地亞提供
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侯佩岑配戴Ostinato珊瑚紫水晶項鍊與耳環，搭配Sound紫水晶鑽石手鐲。圖...
侯佩岑配戴Ostinato珊瑚紫水晶項鍊與耳環，搭配Sound紫水晶鑽石手鐲。圖／卡地亞提供
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展覽入口感應式的彩虹燈光點出律動與色彩兩大設計主軸。圖／卡地亞提供
展覽入口感應式的彩虹燈光點出律動與色彩兩大設計主軸。圖／卡地亞提供
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侯佩岑參觀卡地亞COLORATURA高級珠寶展。圖／卡地亞提供
侯佩岑參觀卡地亞COLORATURA高級珠寶展。圖／卡地亞提供
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卡地亞COLORATURA高級珠寶展即日起至4月21日止於華南商業銀行總行登場。圖／卡地亞提供
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侯佩岑配戴SOUND 鑽石手環，紫水晶與鑽石，2,060萬元。圖／卡地亞提供
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珠寶珊瑚
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