百貨自己開冰菓室 比漾廣場用自營品牌創造個性化

2019-04-16 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



比漾冰菓室紅心芭樂冰85元。圖／比漾廣場提供 分享 facebook

要在雙北密集的百貨商場突圍，比漾廣場以不斷開發「自營品牌」創造差異化，營造獨有的商場個性與生活風格。目前推出全新自營品牌比漾冰菓室，加上比漾咖啡.選物、Beautybar，以服務性質為主的四步書房、生活習作社，自營品牌數達到5個，自營品牌投入人力占比達15％，明顯高於其他百貨同業，雖規模不比其他連鎖百貨大鯨魚，但小有小的靈活，比漾廣場用自己的步調走出自己的路。

比漾廣場近年透過改裝、新增品牌致力為社區型百貨增添活力，像是今年228新進駐的喜樂時代影城，是永和唯一的影城。開幕後來客新增1成以上成長，也多了很多年輕客層，帶動3、4月整體業績皆成長2成以上。

如何讓商場保持有趣，是百貨共通課題。比漾的四步書房每月提供500本新書雜誌，平常比漾會員只要扣點數1點，就可不限時間在舒適的空間暢讀，母親節期間憑會員卡不扣點即可免費入場。4月新推出的比漾冰菓室位在1樓，為逛街的顧客打造一個可以小憩的舒適角落。除了提供傳統口味的黑糖刨冰、豆花外，還有以法式甜點概念研發淋醬，推出太妃糖雪花冰、紅心芭樂冰、鴛鴦奶茶雪花冰、酪梨焦糖布丁牛奶冰等，口味讓人驚艷。

比漾廣場總經理周寶文指出，比漾的自營品牌不是只拿東西出來賣，像是比漾咖啡.選物由沛洛瑟咖啡負責處理烘豆，並推出比漾專屬的咖啡豆B beans，之後還會推出專屬的B bag、B battle，蜂蜜食材也特別選用南投魚池的玉桂蜜。未來預計持續新增更多餐飲自營品牌。

比漾廣場4月18日至4月24日首度推出「夏日超級周」，台新比漾聯名卡友獨享7天全館單櫃滿2千送2百，首4日滿5千再多送1百，為市場同期最低贈獎門檻。此外，國泰世華也首度加入，同享全館單筆2千送2百。4月25日至5月12日接著推出全館累計滿5千送5百。