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屈臣氏「面膜限時買2送1」！10款台、日、韓熱銷面膜快放入購物籃

2019-04-16 18:56聯合報 記者陳立儀╱即時報導

面膜已成為現代人保養的重要步驟之一，屈臣氏表示，高CP值的MIT面膜不僅是日常保養的好幫手，也經常被當做伴手禮送人，觀光客來台時都會到藥妝店大肆掃購一番，近期又以各種植萃成分的面膜最受青睞；日本、韓國的特色面膜也大受歡迎，其中日本面膜流行方便省時的「縮時」保養，在早晨或妝前為肌膚快速補水，韓國則因素顏、底妝都講究水光肌，面膜以深層滋養為主打強項，強調高保濕的面膜是韓國歐膩們的最愛。

台灣屈臣氏販售的面膜高達1,000項，每個月都會引進多款新商品，屈臣氏美容顧問建議，除了在日常可視美白、保濕等的需求以面膜做定期保養之外，更可隨時依肌膚狀態來調整，例如最近天氣忽熱忽冷，協助肌膚鎮靜、舒緩不適的植萃型保濕面膜絕對是必囤的常備品。

屈臣氏即日起至4月24日推出面膜全系列買2送1，折扣後消費滿488元再送精選面膜一片及50元折價券。屈臣氏精選推薦超高人氣的台、日、韓特色面膜，台灣植萃面膜首推NARUKO紅薏仁毛孔亮白緊緻面膜、天天美麗膠囊面膜Everyday Mask 365系列、TT波特嫚蠟菊青春修護天絲面膜、碧歐斯BIO植萃面膜；日本縮時特色面膜推薦Saborino早安面膜、Labo Labo毛孔緊緻早晚安面膜；韓國水光肌特色面膜則推薦MEDIHEAL高效特強保濕導入面膜、AHC安瓶精華黑面膜、JAYJUN淨白綠摩深層保濕水光面膜、Nolja面膜等。

NARUKO紅薏仁毛孔亮白緊緻面膜10入，原價375元，屈臣氏即日起至4月24日...
NARUKO紅薏仁毛孔亮白緊緻面膜10入，原價375元，屈臣氏即日起至4月24日任挑任選買2送1、平均單件220元。圖／屈臣氏提供
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台灣屈臣氏販售的面膜高達1,000項，每個月皆會引進多款新商品。圖／屈臣氏提供
台灣屈臣氏販售的面膜高達1,000項，每個月皆會引進多款新商品。圖／屈臣氏提供
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Saborino早安面膜32枚入，原價770元，屈臣氏即日起至4月24日任挑任選買2送1、平均單件514元。圖／屈臣氏提供
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屈臣氏美容顧問建議，除了在日常可視美白、保濕等需求用面膜做定期保養之外，更可隨時...
屈臣氏美容顧問建議，除了在日常可視美白、保濕等需求用面膜做定期保養之外，更可隨時依據肌膚狀態來調整。圖／屈臣氏提供
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TT波特嫚蠟菊青春修護天絲面膜5入，原價375元，屈臣氏即日起至4月24日任挑任選買2送1、平均單件250元。圖／屈臣氏提供
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AHC安瓶精華黑面膜5片裝，原價600元，屈臣氏即日起至4月24日任挑任選買2送1、平均單件400元。圖／屈臣氏提供
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碧歐斯BIO植萃面膜10片，原價599元，屈臣氏即日起至4月24日任挑任選買2送1、平均單件300元。圖／屈臣氏提供
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面膜韓國
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