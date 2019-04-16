屈臣氏「面膜限時買2送1」！10款台、日、韓熱銷面膜快放入購物籃

2019-04-16 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



敷面膜已成為現代人保養的重要步驟之一，屈臣氏表示，高CP值的MIT面膜不僅是日常保養的好幫手，也經常被當做伴手禮送人，觀光客來台時都會到藥妝店大肆掃購一番，近期又以各種植萃成分的面膜最受青睞；日本、韓國的特色面膜也大受歡迎，其中日本面膜流行方便省時的「縮時」保養，在早晨或妝前為肌膚快速補水，韓國則因素顏、底妝都講究水光肌，面膜以深層滋養為主打強項，強調高保濕的面膜是韓國歐膩們的最愛。

台灣屈臣氏販售的面膜高達1,000項，每個月都會引進多款新商品，屈臣氏美容顧問建議，除了在日常可視美白、保濕等的需求以面膜做定期保養之外，更可隨時依肌膚狀態來調整，例如最近天氣忽熱忽冷，協助肌膚鎮靜、舒緩不適的植萃型保濕面膜絕對是必囤的常備品。