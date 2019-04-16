宛如被熱帶花朵包覆的奢華 LV Objets Nomades系列在米蘭設計展發表新作

2019-04-16 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）日前在米蘭設計周（Fuori Salone）期間，發表了最新的Objets Nomades系列，以旅行為靈感，並且加入兩個設計工作室的新作，在如同熱帶花卉的座椅、手工玻璃打造的花瓶中，展現結構與設計的簡練之美。

設計界年度最大活動米蘭設計周於日前在塞爾貝羅尼宮（Corso Venezia 16）舉行，路易威登展出全新的Objets Nomades系列作品；Objets Nomades意指游牧民族的物件，呼應品牌旅行的核心精神，自2012年首度推出至今已發展出45件作品，之中最新的10件設計正是日前在米蘭發表的系列。今年Objets Nomades加入兩個新的設計工作室Atelier Biagetti 與Zanellato／Bortotto。米蘭Atelier Biagetti打造了Anemona玻璃餐桌，桌腳以波浪狀底座構成，用米白色皮革覆蓋內部深藍亮漆，展現海洋的意象；Mandala曼陀羅屏風則來自是義大利設計雙人組Zanellato／Bortotto初試啼聲的作品，以遊牧民族工藝為靈感，加上Monogram壓紋的經典花朵造型，皮革編織創作的圖騰，讓人想起威尼斯潟湖日出時分水中的光影反射，散發催眠迷幻的氛圍。

此外，另人印象深刻的作品還包括Campana兄弟構思設計的Bulbo，繭一般的熱帶花型皮革沙發，細膩包覆人體，有熱帶花園的溫暖；Atelier Oi的Serpentine餐桌桌腳，以核桃木、皮革織帶打造，可折疊收納。Marcel Wanders設計的鑽石沙發（Diamond Sofa）運用弧面的梣木木板打造，提供舒適的漂浮感；鑽石花瓶（Diamond Vase）採用威尼斯小島穆拉諾（Murano）手工紅色玻璃製作，宛若皮革織帶包圍著一滴優雅的水滴；吉岡德仁（Tokujin Yoshioka）的Blossom花瓶材質也來自穆拉諾玻璃，以Monogram圖紋的強力扭轉打造而成。路易威登同時在米蘭設計周期間展出普立茲克建築獎得主坂茂（Shigeru Ban）的臨時紙造建築（Temporary Paper Structure），最初是在2004年完成，做為巴黎龐畢度中心上方的辦公室。