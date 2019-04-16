3.2公尺「睡魔」超狂！星野「睡魔之間」主題房 連浴室都畫滿滿

2019-04-16 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



位於日本青森的「星野集團青森屋」，自4月17日起，正式啟用最新的主題房「青森睡魔之間」。將青森傳統的睡魔祭文化導入裝潢之間，處處都可以看見巨大的睡魔畫像或巨型燈籠，魄力十足！

「青森睡魔祭」是8月於青森所舉行的重要慶典活動，在1980年已經被登記為重要無形民俗文化財，每年會吸引數百萬名的海內外旅客前來參加。睡魔祭期間，會有許多動輒超過20公尺的巨型立體燈籠參與遊行，設計多環繞著歷史、神話為主題，配上同行的舞者與演奏樂隊，讓場面盛大無比。青森當地也設立有睡魔館，讓旅客能夠進一步了解睡魔文化。

僅有一間的「青森睡魔之間」，大小為71.5平方公尺，自2018年4月開始籌劃並且設計製作。由2018年獲得青森睡魔祭「最優秀製作者賞」獎項的竹浪比呂央操刀製作。客房內的睡魔，皆以古代東北歷史為主題，表現出流傳在東北已久的三人英雄傳說。

玄關處，可見到高約2公尺，表現出田村麻呂勇猛表情的繪畫。設置在客廳的立體睡魔，則是東北之雄「阿弖流為」（アテルイ）在得到北方守護神毘沙門天加持後的奮戰英姿，長約3.2公尺、高約1.4公尺。坐在沙發上，就能感受到栩栩如生的魄力。

在房間的許多小細節上，也都可以看見睡魔的元素。客廳的紙門上，繪製有「津輕海峡義經飛龍」的畫作，而連結玄關和客廳中的走廊地板，也畫上睡魔祭舞者「跳人」在跳躍時的腳步足跡，讓房客可以穿上房內提供的跳人服裝，盡情地跳舞。在寢室天花板上的睡魔畫作，也會因為角度不同，可以欣賞到不同姿態的義經畫面。房內甚至連插座與鑰匙圈都有睡魔的元素存在，而電視櫃拉門同樣也設計成睡魔，拉開即可欣賞電視、關起則可欣賞睡魔。