官網才買得到 Prada經典尼龍新品極限量上市

2019-04-16 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚品牌Prada去年發表2019春夏系列，秀上搶先揭露與女建築師Cini Boeri、Elizabeth Diller及妹島和世 (Kazuyo Sejima)聯名合作的商品。現在這系列總算正式上市，採取限量限定店鋪發售的方式，向大家再度展現品牌經典尼龍系列能做怎樣的全新詮釋。

這次的合作隸屬「Prada邀約（Prada Invites）」項目，此項目致力於與以Prada尼龍為主題，邀請各界代表女性合作，希望透過這樣跨界碰撞產生的火花，來審視設計的交匯性質，探索不同範疇之間所激發的意想不到效果，更強調女性觀點的獨特性。Cini Boeri、Elizabeth Diller及妹島和世 (Kazuyo Sejima)三位著名女建築師以Prada經典尼龍面料進行創作，打造出可隨需求做調節增加或拆卸的實用性包款、具備多功能性的The Yoke包款和The Envelope掛衣袋洋裝，以及色彩繽紛可愛的長袋daln和彎型袋yooo。