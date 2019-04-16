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官網才買得到 Prada經典尼龍新品極限量上市

2019-04-16 17:35聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

時尚品牌Prada去年發表2019春夏系列，秀上搶先揭露與女建築師Cini Boeri、Elizabeth Diller及妹島和世 (Kazuyo Sejima)聯名合作的商品。現在這系列總算正式上市，採取限量限定店鋪發售的方式，向大家再度展現品牌經典尼龍系列能做怎樣的全新詮釋。

這次的合作隸屬「Prada邀約（Prada Invites）」項目，此項目致力於與以Prada尼龍為主題，邀請各界代表女性合作，希望透過這樣跨界碰撞產生的火花，來審視設計的交匯性質，探索不同範疇之間所激發的意想不到效果，更強調女性觀點的獨特性。Cini Boeri、Elizabeth Diller及妹島和世 (Kazuyo Sejima)三位著名女建築師以Prada經典尼龍面料進行創作，打造出可隨需求做調節增加或拆卸的實用性包款、具備多功能性的The Yoke包款和The Envelope掛衣袋洋裝，以及色彩繽紛可愛的長袋daln和彎型袋yooo。

全系列採限量、限點方式販售，只有在幾家指定店鋪和官網上才能買到。台灣目前沒有實體店鋪販售，消費者只能上官網訂購。

Cini Boeri打造出可隨需求做調節增加或拆卸的實用性包款，62,500元。...
Cini Boeri打造出可隨需求做調節增加或拆卸的實用性包款，62,500元。圖／Prada提供
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Cini Boeri打造出可隨需求做調節增加或拆卸的實用性包款。圖／Prada提...
Cini Boeri打造出可隨需求做調節增加或拆卸的實用性包款。圖／Prada提供
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Elizabeth Diller打造具備多功能性的The Yoke包款。圖／Pr...
Elizabeth Diller打造具備多功能性的The Yoke包款。圖／Prada提供
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Prada去年發表2019春夏系列，秀上搶先揭露與女建築師Cini Boeri、...
Prada去年發表2019春夏系列，秀上搶先揭露與女建築師Cini Boeri、Elizabeth Diller及妹島和世 (Kazuyo Sejima)聯名合作的商品。圖／Prada提供
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Elizabeth Diller打造具備多功能性的The Yoke包款和The ...
Elizabeth Diller打造具備多功能性的The Yoke包款和The Envelope掛衣袋洋裝。圖／Prada提供
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Elizabeth Diller打造具備多功能性的The Yoke包款和The ...
Elizabeth Diller打造具備多功能性的The Yoke包款和The Envelope掛衣袋。圖／Prada提供
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妹島和世 (Kazuyo Sejima)打造色彩繽紛可愛的長袋daln，70,0...
妹島和世 (Kazuyo Sejima)打造色彩繽紛可愛的長袋daln，70,000元。圖／Prada提供
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Cini Boeri打造出可隨需求做調節增加或拆卸的實用性包款。圖／Prada提...
Cini Boeri打造出可隨需求做調節增加或拆卸的實用性包款。圖／Prada提供
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妹島和世 (Kazuyo Sejima)打造色彩繽紛可愛的長袋daln和彎型袋。...
妹島和世 (Kazuyo Sejima)打造色彩繽紛可愛的長袋daln和彎型袋。圖／Prada提供
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妹島和世設計的可拆卸及組合彎型袋yooo，54,500元。圖／Prada提供
妹島和世設計的可拆卸及組合彎型袋yooo，54,500元。圖／Prada提供
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Elizabeth Diller打造具備多功能性的The Yoke包款，43,0...
Elizabeth Diller打造具備多功能性的The Yoke包款，43,000元。圖／Prada提供
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建築
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