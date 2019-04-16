母親節遠傳智慧音箱0元起 化身育兒神器還幫你洗衣、清冷氣

2019-04-16 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



越來越多可以講中文的智慧音箱登場，以更容易親近的方式滿足了國內智慧家庭語音助理需求。遠傳自去年起陸續推出遠傳愛講智慧音箱，以及更小巧便攜的小愛講、小狐狸智慧音箱，在地化豐富內容，加上可愛外型設計，廣受年輕父母及小孩喜愛，甚至被譽為新一代育兒神器。

根據遠傳智慧音箱用戶體驗分析發現，用戶最常使用的功能前3名分別是聲控播放音樂、查百科、問天氣資訊。再比對購買愛講音箱的用戶，則有38%是用來播放有聲書，尤其是童書和學習類的有聲書使用率大增，其中小愛講和小狐狸用戶更有11%使用翻譯功能，輔助孩子雙語學習，可說完美化身為家長的好幫手。