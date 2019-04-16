母親節遠傳智慧音箱0元起 化身育兒神器還幫你洗衣、清冷氣
越來越多可以講中文的智慧音箱登場，以更容易親近的方式滿足了國內智慧家庭語音助理需求。遠傳自去年起陸續推出遠傳愛講智慧音箱，以及更小巧便攜的小愛講、小狐狸智慧音箱，在地化豐富內容，加上可愛外型設計，廣受年輕父母及小孩喜愛，甚至被譽為新一代育兒神器。
根據遠傳智慧音箱用戶體驗分析發現，用戶最常使用的功能前3名分別是聲控播放音樂、查百科、問天氣資訊。再比對購買愛講音箱的用戶，則有38%是用來播放有聲書，尤其是童書和學習類的有聲書使用率大增，其中小愛講和小狐狸用戶更有11%使用翻譯功能，輔助孩子雙語學習，可說完美化身為家長的好幫手。
接近母親節，遠傳瞄準忙碌的上班族父母，推出「愛講在家．媽咪愛在家」寵愛媽咪期間限定特別企劃，即日起至5月底止，凡於遠傳直營門市申辦愛講智慧音箱，不但搭配指定方案0元起帶回家，還享friDay音樂4個月或KKBOX 2個月、限量時尚掛繩及遠傳易付卡好禮三重送，另外再加贈家事小幫手優惠，包括生活大管家冷氣清理現折金、潔衣家洗衣折扣券。多重好禮不僅讓爸媽輕鬆入手育兒神器，更可聰明打理惱人又耗時的換季清潔工作，優雅輕鬆過母親節。
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