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重返芒果冰發跡地! ICE MONSTER永康創始店首推限定冰品「獨角獸綿花甜」

2019-04-16 17:28聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

曾獲CNN美國有線電視新聞網譽為「全球十大甜點」、稱霸22年的創意冰品霸主品牌ICE MONSTER，以創作出全球第一碗芒果冰「原創新鮮芒果冰」，不但深獲消費者喜愛，更在大陸、日本和美國等海外市場創下全球每年熱銷百萬份以上的紀錄！今年ICE MONSTER重返發跡地，開設全新「永康創始店」，4/17開幕同步推出門市限定冰品「獨角獸綿花甜」，以及「煤礦可頌冰」和「金礦可頌冰」兩款口味搶先販售。

ICE MONSTER冰品採用100%台灣在地新鮮食材製成，選用新鮮產地水果，例如招牌商品「新鮮芒果綿花甜」的芒果冰磚，就是將15顆新鮮芒果，透過獨家研發的機器，創造出介於刨冰與冰淇淋間的綿密質地，口感比冰淇淋更清爽，是炎熱氣候必備的消暑聖品。此次推出門市限定新品「獨角獸綿花甜」，創作靈感來自ICE MONSTER創辦人暨廚藝總監「羅駿樺」女兒和姪女最喜愛的獨角獸，挑選出台南地區的紅肉火龍果和屏東檸檬為基底，打造出擁有水果清香、綿密口感的粉嫩雙色冰，再撒上糖粒與跳跳糖，口感清爽、繽紛好拍。

另外兩款創新口味的「金礦可頌冰」則結合清新爽口的芒果雪酪和現烤酥脆可頌，淋上特製的新鮮土鳳梨醬與新鮮芒果粒，搭配招牌芒果冰淇淋，每一口都能吃到多層次的口感；而「煤礦可頌冰」則是採用濃郁的黑芝麻雪酪與可頌，搭配上飽滿Q彈的珍珠，再淋上獨門特製的焦糖醬，全新創意吃法，顛覆消費者對冰品的既定印象，將於「永康創始店」搶先開賣。

ICE MONSTER永康創始店的店面設計，除了品牌一貫的招牌黃、藍色系為主視覺基調之外，兩層樓、66個坐位的輕工業設計裝潢，最搶眼的大型品牌LOGO、招牌冰塊人，都是IG打卡的最佳取景點。

「ICE MONSTER永康創始店資訊」

地址：台北市大安區信義路二段204號

營業時間：10:30 – 22:00

電話：02-2393-2228

開幕活動：

第一波：凡於 2019年04月17日至2019年04月19日期間，到ICE MONSTER《永康創始店》點用任一綿花甜系列商品，前100名消費者，將加贈下次消費五折兌換券乙張。

第二波：凡於 2019年04月22日至2019年04月25日期間，到ICE MONSTER《永康創始店》點用任一綿花甜系列商品，前100名消費者，將加贈冰塊老闆造型冰棒乙支。

獨角獸綿花甜，售價150元。圖／ICE MONSTER提供
獨角獸綿花甜，售價150元。圖／ICE MONSTER提供
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冰塊老闆造型冰棒，售價90元。圖／ICE MONSTER提供
冰塊老闆造型冰棒，售價90元。圖／ICE MONSTER提供
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新鮮芒果綿花甜，售價250元。圖／ICE MONSTER提供
新鮮芒果綿花甜，售價250元。圖／ICE MONSTER提供
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永康創始店以輕工業風裝潢。圖／ICE MONSTER提供
永康創始店以輕工業風裝潢。圖／ICE MONSTER提供
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煤礦可頌冰(後)、金礦可頌冰(前)售價129元。圖／ICE MONSTER提供
煤礦可頌冰(後)、金礦可頌冰(前)售價129元。圖／ICE MONSTER提供
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ICE MONSTER創辦人暨廚藝總監羅駿樺。圖／ICE MONSTER提供
ICE MONSTER創辦人暨廚藝總監羅駿樺。圖／ICE MONSTER提供
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芒果冰品冰淇淋
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