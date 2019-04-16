自嘲「事業線不是強項」 邵雨薇辣秀露腰深V泳衣

2019-04-16 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



近日都在忙新專輯的女星邵雨薇，今日為泳裝品牌美波神器WAVE SHINE走秀，壓軸現身的她穿著一件深V黑色連身腰部挖空刺繡泳裝，搭配暗色調彩妝，化身神秘古老的部落公主，雖然搭配超長裙擺導致走路有些謹慎緩慢，但還是展現出不同以往的性感氣質。

自嘲「事業線不是強項」的邵雨薇，為了這場秀有稍微訓練了一下二頭肌、做些提臀運動等等。她認為女生只要有自信、擁有快樂心情就會非常性感。至於自己最有自信的身體部位是哪？「應該是腰和腹部吧！」別看她身材瘦小，其實可是有腹肌的，「最有效的維持腹肌方式，就是隨時隨地縮小腹，這是我從小就養成的習慣。」此話一出，現場記者馬上跟著做。

對於泳裝尺度有何限制？邵雨薇則說只要是露出來的部位是好看的，是讓她感覺自在、自信的，基本上什麼款式都不排斥，「如果我自己都會害羞，可能就不適合穿給大家看。」挑選泳裝時她最重視整體設計，認為配色與細節是展現質感的關鍵。「我偏好勃根地紅、焦糖橘、橄欖綠這樣子的顏色，喜歡復古一點的質感。」至於穿泳裝如何防走光？「先貼好胸貼，Nubra的邊緣也要再貼膠帶，防止因汗水移動、彈開。」

不過她也透露在台灣基本上是不太會穿比較性感的泳裝去海邊，反而喜歡跟三五好友一起在民宿這種相對私密的空間才會換上泳裝玩水、拍美照，「現在不是有很多那種可愛的泳圈像是充氣天鵝、鞦韆等等，可以盡情拍照，很好玩。」如果真的到了海邊，她會選穿類似潛水衣那種包全身的款式，認真地從事水上運動像是水上摩托車、香蕉船等等，「但如果去夏威夷的話是可以試試看穿比較性感的款式，可以拿著椰子拍拍照啊之類的。另外我也很想學衝浪！」