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搶先看MIDO年度新表款 賴琳恩大讚「精準、精緻、低調，一次擁有」

2019-04-16 16:27聯合報 記者曾智緯╱即時報導

在離開巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld）之後美度表（MIDO）今年上半年的重心都放在永恆Baroncelli系列，不論男、女表都變化出新意，其中又以Wild Stone彩石腕表最具話題。因此舉辦年度新表款曝光活動，並找來性感人妻賴琳恩鑑賞，讓她大開眼界，對新女表讚不絕口。

賴琳恩提到自己對MIDO的印象中，多是以建築為靈感的腕表，同時造型都很雋永。在活動前，賴琳恩就早早做好準備，並細細鑑賞了今年的新表款，而在眾多以建築為主題的表款，賴琳恩則是一眼相中Rainflower花雨系列女表，直說「因為新加坡是我最喜歡的一個城市」。同時，她還提到先鋒系列的脈搏表，認為「這樣復古的外觀，戴起來可以增加男性魅力」。另外，賴琳恩還表示自己在挑選手表或配件時，會以「中性、細緻」的風格為主，而腕表不只有功能性還要合乎好不好搭配，「像我戴的彩石腕表，在美觀、精緻的部分都兼顧到了，同時還很精準」。

在今年MIDO的新表款中，女表佔了將近一半，而永恆Baroncelli系列最有話題的Wild Stone彩石腕表則是在表盤中央鑲嵌了橢圓型的碧玉、虎眼石、孔雀石和砂金石共4款的礦物寶石。值得一提的是，由於每個礦物的紋理都不盡相同，這意味著，每一款都會是獨一無二的。而且，消費者購買時，品牌還會限量贈送同款的礦物寶石項鍊，等同於買一送一，十分超值。而Tonneau Lady酒桶型鑲鑽女表，則少見的使用具不同打磨的超薄機芯，提升價值感之餘，因為厚度變薄了約30％，配戴時更舒適。

新款的男表也很有看頭，兩款的先鋒Multifort系列，都各有特色。Dual Time兩地時區腕表，性能再升級，首度在這個功能的表款，搭載了80小時動力儲存機芯，而且改以單一表冠的操作方式，使用時更便利。另外，Patrimony傳承者脈搏腕表，則有著當前最熱門的復古外觀，採用箱型表鏡，搭配藍或漸層灰、黑的表盤，加上手工製作表帶，反映出年代感。而這也是MIDO百年以來，首度推出脈搏表，相信將會是藏家們最愛。

賴琳恩演繹永恆系列Baroncelli II Wild Stone彩石腕表，砂金...
賴琳恩演繹永恆系列Baroncelli II Wild Stone彩石腕表，砂金石款，18K玫瑰金PVD不鏽鋼錶表殼，搭配緞面表帶，約31,600元。記者蘇健忠／攝影
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永恆系列Baroncelli III Tonneau Lady酒桶型鑲鑽腕表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼錶表殼，搭載1192 自動上鏈機芯，約41,100元。 圖／MIDO提供
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先鋒系列Multifort Patrimony傳承者脈搏腕表，不鏽鋼表殼搭配箱型...
先鋒系列Multifort Patrimony傳承者脈搏腕表，不鏽鋼表殼搭配箱型表鏡，具80小時動力儲存，約26,700元。圖／MIDO提供
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賴琳恩（左）與男模演繹永恆系列Baroncelli II Midnight Bl...
賴琳恩（左）與男模演繹永恆系列Baroncelli II Midnight Blue午夜藍情侶對表，各約26,000元（男表）、33,700元（女表）。記者蘇健忠／攝影
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美度永恆系列Baroncelli II Wild Stone彩石腕表，砂金石款，...
美度永恆系列Baroncelli II Wild Stone彩石腕表，砂金石款，18K玫瑰金PVD不鏽鋼錶表殼，搭配緞面表帶，約31,600元。圖／MIDO提供
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先鋒系列Multifort Dual Time兩地時區腕表，碳黑色PVD不鏽鋼表殼，具80小時動力儲存，約34,800元。圖／MIDO提供
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