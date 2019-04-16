親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

郭台銘選總統？他的起家厝在這 月租竟只要7500

父子都在兩岸當過兵 時代洪流讓這家人有奇異經歷

「芋泥滿滿」超想吃！小7推10款新麵包，還有「披薩風蛋沙拉烤土司」

2019-04-16 16:16聯合報 記者陳立儀╱即時報導

看好台灣烘焙市場不斷成長，每年產值高達600億元，7－ELEVEN推出10款新口味麵包，主打台灣、日本、丹麥義大利等4國特色，其中7－ELEVEN現烤麵包專櫃販售的「芋泥滿滿」、部分門市搶先販售的「日式紅豆奶露」、台北搶先販售的「披薩風蛋沙拉烤土司」，都讓人胃口大開。

7－ELEVEN烘焙結構完整，涵蓋袋裝麵包、現烤直送麵包、三明治、Mister Donut店中店等，加上全台超過5,400店的通路優勢、24小時隨時在住家或辦公室附近就能買到，堪稱全台最大的麵包銷售通路。7－ELEVEN麵包業績每年穩定成長2～3%，去年賣出超過2億個麵包及三明治，相當於每一秒就賣出6.3個，平均每人一年到7－ELEVEN共買過8.7個麵包，大眾喜愛的麵包口味以「台日傳統」、「歐風精緻」為兩大主力。

有趣的是，南北部消費者對麵包口味的喜好也大不同，南部人較偏愛傳統懷舊口味，像是經典不敗的麵包界四大天王「菱格香菠蘿麵包」、「紅豆麵包」、「卡士達麵包」及「奶酥麵包」，近期重出江湖的「新感覺雞蛋沙拉吐司」也是懷舊好滋味，在南部一上市即造成搶購及話題熱潮；北部人偏好高價值、手作感的歐風麵包，例如「丹麥菠蘿可頌」。

7－ELEVEN這次推出的新款麵包品項多達10種，其中台灣味的「肉鬆麵包」及「芋泥滿滿」使用台灣在地的肉鬆、芋頭，每日現烤直送；日本代表除了「日式紅豆奶露」，還有使用日本進口照燒醬搭配雞腿肉排、石安牧場雞蛋沙拉的「照燒雞溏心蛋三明治」，清爽不膩口；丹麥明星商品「丹麥菠蘿可頌」，主打32層丹麥堡體口感及新裹油技術，吃起來酥脆有層次；義大利則以「披薩風蛋沙拉烤土司」領軍，強調雙層口感，上層使用3種蔬菜搭配起司焗烤，中餡是滿滿石安牧場蛋沙拉，微波加熱風味超濃郁。

此外，7－ELEVEN去年推出的烘焙複合概念店，涵蓋包裝麵包、現烤直送麵包、冷藏甜點及Mister Donut店中店，品項數超過120種，目前已於雙北、桃園、高雄導入14間門市，也是複合店中展店速度最快的型態，成功帶動單店相關麵包業績成長2成以上。未來將持續開發更多不同口味的新品，及針對辦公室、幹道型等商圈導入合適的商品。

7－ELEVEN水果麻糬輕乳酪，綜合水果與麻糬雙重口感，4月24日上市，7－EL...
7－ELEVEN水果麻糬輕乳酪，綜合水果與麻糬雙重口感，4月24日上市，7－ELEVEN現烤麵包專櫃販售，售價45元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN巧克力QQ球，4月24日上市，7－ELEVEN現烤麵包專櫃販售，...
7－ELEVEN巧克力QQ球，4月24日上市，7－ELEVEN現烤麵包專櫃販售，3入售價60元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN即日起全新推出台灣、日本、丹麥、義大利等4國代表性麵包新品。圖／...
7－ELEVEN即日起全新推出台灣、日本、丹麥、義大利等4國代表性麵包新品。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN照燒雞溏心蛋三明治使用日本進口照燒醬搭配雞腿肉排、石安牧場雞蛋沙...
7－ELEVEN照燒雞溏心蛋三明治使用日本進口照燒醬搭配雞腿肉排、石安牧場雞蛋沙拉及溏心蛋，北部試賣銷售佳，尤其受到女性喜愛，即日起擴大於全台販售，售價49元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN「芋泥滿滿」，4月24日上市，7－ELEVEN現烤麵包專櫃販售，...
7－ELEVEN「芋泥滿滿」，4月24日上市，7－ELEVEN現烤麵包專櫃販售，售價45元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN觀察到，大眾喜愛的麵包口味以「台日傳統」、「歐風精緻」為兩大主力...
7－ELEVEN觀察到，大眾喜愛的麵包口味以「台日傳統」、「歐風精緻」為兩大主力。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN丹麥菠蘿可頌，32層丹麥堡體口感蓬鬆，新裹油技術讓可頌層次明顯，...
7－ELEVEN丹麥菠蘿可頌，32層丹麥堡體口感蓬鬆，新裹油技術讓可頌層次明顯，酥香菠蘿皮散發濃郁蛋香，部分門市限定販售，售價35元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN披薩風蛋沙拉烤土司的上餡使用3種蔬菜搭配起司焗烤，中餡為滿滿石安...
7－ELEVEN披薩風蛋沙拉烤土司的上餡使用3種蔬菜搭配起司焗烤，中餡為滿滿石安牧場蛋沙拉，即日起台北區域限定販售，5月6日起全台上市，售價59元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN日式紅豆奶露，蜜香紅豆顆粒內餡搭配鹹奶油，即日起部分門市限定販售...
7－ELEVEN日式紅豆奶露，蜜香紅豆顆粒內餡搭配鹹奶油，即日起部分門市限定販售，5月6日起全台上市，售價35元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN肉鬆麵包，選用在地青蔥搭配豬後內腿製成肉鬆，為人氣最高的懷念台式...
7－ELEVEN肉鬆麵包，選用在地青蔥搭配豬後內腿製成肉鬆，為人氣最高的懷念台式暢銷品，搭配美奶滋口感更香醇，7－ELEVEN現烤麵包專櫃限定販售，售價45元。圖／7－ELEVEN提供
分享

丹麥義大利雞蛋
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

手刀去吃！ 麥當勞30年歷史「巧克力聖代」將停售

2019-04-16 16:04

小巷弄內IG名氣大 超浮誇新鮮芒果大布丁冰迎夏

2019-04-16 15:57

昇龍拳、「阿雷固」全穿上身！UNIQLO《快打旋風》聯名T在台開賣

2019-04-16 15:30

「IKEA百元商店」最後營業只剩6天！展示品拍賣家具3折、家飾5折起快買一波

2019-04-16 15:30

MIDO年度新款搶先看！獨一無二寶石女表好吸睛

2019-04-16 15:07

台灣毛豆外銷又創佳績 連續11年銷日冠軍

2019-04-16 14:49

土藏造型！藏壽司土城店4月23日開幕 用餐再抽「台北－大阪」機票

2019-04-16 13:22

刮刮樂「聖旨到」、「骰子樂」發燒上市

2019-04-16 13:17

模擬市民綠水晶變泳裝 Moschino搞怪聯名又一發！

2019-04-16 12:18

黑松沙士推出「魔性」新口味 網友試喝大囧：我喝了什麼？

2019-04-16 12:00

古裝男神胡歌換開直昇機載妹 現代造型優雅貴氣秀伯爵

2019-04-16 11:49

都市移動的神包！德國業者BG Berlin挑戰防盜包極限

2019-04-16 11:30

麥當勞漢堡「變色」了！ 墨魚黑、蔬菜綠潮感十足

2019-04-16 10:15

AllSaints插旗吉隆坡進駐頂級商場 開設馬來西亞首間專賣店

2019-04-16 09:42

聖母院失火 旅行團替代行程若較便宜應退費給旅客

2019-04-16 09:15

NARA Thai進駐統一時代百貨 這三道菜只有這間吃的到

2019-04-15 22:02

噴發少女心！DOLCE&GABBANA首推氣墊腮紅、浪漫花園淡香精

2019-04-15 20:17

美國「功夫茶」將抵台 與頂呱呱聯手推「炸雞配珍奶」

2019-04-15 17:52

複合店新創意！遠傳攜手路易莎進駐桃園中原夜市商圈

2019-04-15 17:05

自由之丘巧克力蛋糕來了！麗晶引進12國人氣甜點

2019-04-15 15:38

蔡依林、林志玲搶著穿 這種高跟涼鞋簡直女神定番款

2019-04-15 15:02

各家新品搶市 飲料控有新歡了

2019-04-15 14:26

愛馬仕男士絲巾快閃店 邀你進入時尚黑膠唱片行

2019-04-15 14:04

好事成雙！足球界傳奇、偉大賽車手之子 成RICHARD MILLE品牌好友

2019-04-15 13:59

鮑比達出任顧問 首屆知音「音樂劇鋼琴合作」6月登場

2019-04-15 12:16

寶格麗成本屆香港金像獎紅毯大贏家 包下影后、最佳女配角行頭

2019-04-15 12:05

「春嬌與志明」楊千嬅、余文樂香港金像紅毯再合體 背後原因超暖心！

2019-04-14 18:35

連背影都超有氣勢！劉嘉玲靠這件衣服稱霸全場

2019-04-14 15:43

Brooks Brothers「裝」年輕 李國毅、張立昂都愛上

2019-04-14 15:20

野餐必備款！ Aunt Stella X 京盛宇「春茶」系列餅乾登場

2019-04-14 15:03

趙又廷跨界改當設計師 聯手BOSS打造旅人必備行頭

2019-04-14 14:44

浪琴「黑色浪鬼」現身 表迷：戴上會帥到沒朋友！

2019-04-14 12:26

米奇去哪裡 一隻老鼠揭開中產階級社會荒謬

2019-04-14 11:38

拍韓系證件照不用飛出國 來三星#BeStar特展體驗神級美照

2019-04-13 23:54

2000棵櫻花！「粉紅花海」狂炸佐渡真野公園　入夜還有夜櫻可以看

2019-04-13 23:40

剪刀經濟轉向了！這3類族群是消費新主力

2019-04-13 21:32

帥到無法分手！期間限定 LV首推客製運動鞋超好看

2019-04-13 20:07

微光美肌美到哭！露華濃「精靈水晶妝」7款限量單品快入手

2019-04-13 19:13

楊冪穿GD姐姐自創品牌we11done變身綠精靈 太妍更猛直接下衣失蹤

2019-04-13 18:48
看更多

熱門文章

比日本貴1倍！ 網友怨台灣商場「假outlet真百貨」

2019-04-15 18:12

女友「有了」 無精男上門求醫再驗更失落

2019-04-16 07:58

鋒面華南雲雨接力 降雨持續到週休假日

2019-04-15 19:44

孫翠鳳出院 明華園團長陳勝福道出換角無奈

2019-04-15 17:12

女主人倒車險輾愛犬 絕命瞬間狗友神救援

2019-04-15 17:12

氣象局對四縣市發大雨特報 鄭明典：雨總算下到南部了

2019-04-16 09:25

花蓮深夜再傳地震最大震度5級 台中南投也有4級

2019-04-15 23:45

想跟K董飛上天空？星宇再徵300人

2019-04-16 10:49

每日星座運勢／金牛財運旺輕鬆得財 戀情急速加溫

2019-04-16 00:00

【即時短評】強制上機車駕訓班 無異逼人花錢「補習」

2019-04-16 11:42

43歲女不孕症11年 歷經流產終喜獲麟兒

2019-04-16 12:06

鋒面過今顯著降雨 彭啟明：明雨暫歇、周四起又不穩定

2019-04-16 07:25

星宇航空下半年招募300人 逾半職缺歡迎社會新鮮人

2019-04-16 10:39

跑馬拉松危及心臟？ 看基因遺傳

2019-04-15 16:39

酷航「飛常酷促銷」開跑 超值機票最低六折起

2019-04-15 17:51

早餐怎麼挑？ 吃對食物才能活力滿點

2019-04-16 07:21

瘦子怎麼吃都不胖 為什麼我連喝水都胖3公斤？

2019-04-15 17:18

勞動節大禮 「勞退條例」修正案5/1前拚三讀

2019-04-15 23:22

因工作而燃燒殆盡了？這七個方法能幫助重拾及點燃熱情

2019-04-16 00:11

外食族用塑膠筷當心有毒物殘留 醫師建議這樣檢視筷子

2019-04-16 11:16

【生活趣聞】Silence／逃不掉的英文課

2019-04-16 06:00

達文西手術浮報案 檢調查多家醫院

2019-04-16 00:01

你對幾題？機車危險感知平台上線 9月測完才能考駕照

2019-04-15 16:39

沒賺錢沒差 福容飯店2折回饋台灣人

2019-04-15 13:47

「幸福肥」是真的！研究證實：情侶感情穩定 會胖近6公斤

2019-04-15 23:52

平均薪資逾3萬？林鐵員工指「比照台鐵時期」是謊言

2019-04-16 11:50

【追憶時光】菲比／廚娛

2019-04-16 06:00

美國「功夫茶」將抵台 與頂呱呱聯手推「炸雞配珍奶」

2019-04-15 17:52

機車考照將強制上駕訓班？ 公總追蹤半年再評估

2019-04-16 09:55

小確幸很甜！這張票根不要丟 可免費換霜淇淋

2019-04-16 12:27

【親子山遊】優果媽／大寶的第一座百岳

2019-04-16 06:00

新官上任三把火 台灣大送用戶日本漫遊免費

2019-04-16 09:02

星宇航空大規模徵才300人 平均起薪3.5到4.5萬元

2019-04-16 11:07

機車危險感知平台上線 測完才能考照

2019-04-16 00:28

第四代票務系統硬體花7億遭質疑 台鐵：皆按採購法辦理

2019-04-16 12:51

可能不是沒洗乾淨 孩子脖子、腋下變黑要擔心血糖值

2019-04-16 10:02

淋巴癌末期竟然痊癒 她靠這些堅強與病魔奮戰

2019-04-16 14:38

土藏造型！藏壽司土城店4月23日開幕 用餐再抽「台北－大阪」機票

2019-04-16 13:22

台文館憶往：外省人占台13% 白恐受害卻近半

2019-04-16 09:36

責任制再添一例 住院醫師8月適用

2019-04-15 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top