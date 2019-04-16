「芋泥滿滿」超想吃！小7推10款新麵包，還有「披薩風蛋沙拉烤土司」

2019-04-16 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



看好台灣烘焙市場不斷成長，每年產值高達600億元，7－ELEVEN推出10款新口味麵包，主打台灣、日本、丹麥、義大利等4國特色，其中7－ELEVEN現烤麵包專櫃販售的「芋泥滿滿」、部分門市搶先販售的「日式紅豆奶露」、台北搶先販售的「披薩風蛋沙拉烤土司」，都讓人胃口大開。

7－ELEVEN烘焙結構完整，涵蓋袋裝麵包、現烤直送麵包、三明治、Mister Donut店中店等，加上全台超過5,400店的通路優勢、24小時隨時在住家或辦公室附近就能買到，堪稱全台最大的麵包銷售通路。7－ELEVEN麵包業績每年穩定成長2～3%，去年賣出超過2億個麵包及三明治，相當於每一秒就賣出6.3個，平均每人一年到7－ELEVEN共買過8.7個麵包，大眾喜愛的麵包口味以「台日傳統」、「歐風精緻」為兩大主力。

有趣的是，南北部消費者對麵包口味的喜好也大不同，南部人較偏愛傳統懷舊口味，像是經典不敗的麵包界四大天王「菱格香菠蘿麵包」、「紅豆麵包」、「卡士達麵包」及「奶酥麵包」，近期重出江湖的「新感覺雞蛋沙拉吐司」也是懷舊好滋味，在南部一上市即造成搶購及話題熱潮；北部人偏好高價值、手作感的歐風麵包，例如「丹麥菠蘿可頌」。

7－ELEVEN這次推出的新款麵包品項多達10種，其中台灣味的「肉鬆麵包」及「芋泥滿滿」使用台灣在地的肉鬆、芋頭，每日現烤直送；日本代表除了「日式紅豆奶露」，還有使用日本進口照燒醬搭配雞腿肉排、石安牧場雞蛋沙拉的「照燒雞溏心蛋三明治」，清爽不膩口；丹麥明星商品「丹麥菠蘿可頌」，主打32層丹麥堡體口感及新裹油技術，吃起來酥脆有層次；義大利則以「披薩風蛋沙拉烤土司」領軍，強調雙層口感，上層使用3種蔬菜搭配起司焗烤，中餡是滿滿石安牧場蛋沙拉，微波加熱風味超濃郁。