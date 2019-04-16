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小巷弄內IG名氣大 超浮誇新鮮芒果大布丁冰迎夏

2019-04-16 15:57聯合報 記者柯意如╱即時報導

像花一樣的芒果布丁冰，ㄉㄨㄞ、ㄉㄨㄞ迎接夏天！

位於台中龍井的「東海何媽媽冰店」的芒果牛奶布丁冰，光看就療癒。圖／IG@al...
位於台中龍井的「東海何媽媽冰店」的芒果牛奶布丁冰，光看就療癒。圖／IG@albee1201_tw提供
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在IG延燒好一陣子的「東海何媽媽冰店」，終於又到了芒果上市的季節，IG再度開滿一朵朵的芒果花，看完真是讓人食慾大增。

這家被網友喻為把芒果當生魚片一般厚切（擺盤）的「東海何媽媽冰店」，所在位子是東海商圈裡不算顯眼的小巷，總是擠滿了吃貨遊客和學生，是台中龍井當地非常知名的排隊老店。

位於台中龍井的「東海何媽媽冰店」，草莓蜜桃牛奶冰與芒果牛奶冰。圖／IG@st...
位於台中龍井的「東海何媽媽冰店」，草莓蜜桃牛奶冰與芒果牛奶冰。圖／IG@st92049提供
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「東海何媽媽冰店」一年四季都有必吃的品項，到當令季節推出冰品好吃又好拍，尤其是色澤鮮艷的「芒果大布丁牛奶冰」，芒果＋大布丁+煉乳邪惡組合，，很自然橫掃IG。IG網友評論該店冰品：「分量大到根本四人份」、「必吃芒果牛奶及草莓牛奶」、「水果底下藏有新鮮果醬淋剉冰」、「新鮮芒果加大布丁太療癒」、「雙重水果幸福加倍」。那入口後充滿鮮度又甜中帶酸的小確幸感，加上甜蜜煉乳跟配料，實在讓人難以抗拒。想嘗這當令的豐盛芒果冰品，要注意店休與營業時間、人多排小隊時需耐心等候，可前往「東海何媽媽冰店」臉書查詢相關資訊。

喜歡芒果的粉絲，當然要有吃又有喝！去年在網路獲得好評的一款「芒果珍珠茉奶」飲料，今年4月份開始又重現江湖。春水堂這款使用盛夏鮮甜芒果泥，搭配Q彈珍珠、茉莉綠奶調配，很有夏天的感覺，也獲得國外來台的IG旅客讚賞。

IG網友評論，原本覺得黃色的芒果珍奶會不會喝起來不太搭，但結果意外不錯喝！飲料中濃厚的芒果泥與春水堂招牌的珍珠，「味道協調」，芒果Ｘ珍奶整體口感是和諧的。到春水堂的吃貨們，可以留意看看分店菜單是否有此款飲料，喜歡芒果的粉絲可嘗先看看口感。門市資訊可上春水堂臉書查詢。

去年受好評的療癒系飲品「芒果珍珠茉奶」今夏4月再現身。圖／春水堂提供
去年受好評的療癒系飲品「芒果珍珠茉奶」今夏4月再現身。圖／春水堂提供
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芒果冰品
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