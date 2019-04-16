小巷弄內IG名氣大 超浮誇新鮮芒果大布丁冰迎夏

2019-04-16 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



像花一樣的芒果布丁冰，ㄉㄨㄞ、ㄉㄨㄞ迎接夏天！

位於台中龍井的「東海何媽媽冰店」的芒果牛奶布丁冰，光看就療癒。圖／IG@albee1201_tw提供 分享 facebook

在IG延燒好一陣子的「東海何媽媽冰店」，終於又到了芒果上市的季節，IG再度開滿一朵朵的芒果花，看完真是讓人食慾大增。

這家被網友喻為把芒果當生魚片一般厚切（擺盤）的「東海何媽媽冰店」，所在位子是東海商圈裡不算顯眼的小巷，總是擠滿了吃貨遊客和學生，是台中龍井當地非常知名的排隊老店。 位於台中龍井的「東海何媽媽冰店」，草莓蜜桃牛奶冰與芒果牛奶冰。圖／IG@st92049提供 分享 facebook

「東海何媽媽冰店」一年四季都有必吃的品項，到當令季節推出冰品好吃又好拍，尤其是色澤鮮艷的「芒果大布丁牛奶冰」，芒果＋大布丁+煉乳邪惡組合，，很自然橫掃IG。IG網友評論該店冰品：「分量大到根本四人份」、「必吃芒果牛奶及草莓牛奶」、「水果底下藏有新鮮果醬淋剉冰」、「新鮮芒果加大布丁太療癒」、「雙重水果幸福加倍」。那入口後充滿鮮度又甜中帶酸的小確幸感，加上甜蜜煉乳跟配料，實在讓人難以抗拒。想嘗這當令的豐盛芒果冰品，要注意店休與營業時間、人多排小隊時需耐心等候，可前往「東海何媽媽冰店」臉書查詢相關資訊。

喜歡芒果的粉絲，當然要有吃又有喝！去年在網路獲得好評的一款「芒果珍珠茉奶」飲料，今年4月份開始又重現江湖。春水堂這款使用盛夏鮮甜芒果泥，搭配Q彈珍珠、茉莉綠奶調配，很有夏天的感覺，也獲得國外來台的IG旅客讚賞。