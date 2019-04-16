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「IKEA百元商店」最後營業只剩6天！展示品拍賣家具3折、家飾5折起快買一波

2019-04-16 15:30聯合報 記者陳立儀╱即時報導

IKEA宜家家居去年12月14日於台北通化夜市推出全球首家快閃IKEA百元商店，第二間百元商店也於去年12月21日進駐台中逢甲夜市，精選IKEA近200件低價商品販售，開幕後吸引大批愛用者湧進搶便宜，這兩間快閃店將營業至今年4月21日，只剩最後6天；此外，逢甲店於4月18日、通化店於4月20日起舉辦展示品大拍賣，家具為原價3折起、家飾品為原價5折起，售完為止，千萬別錯過。

根據IKEA公布百元商店營運4個月的熱賣商品，通化店銷售冠軍為BÄSTIS毛絮黏把補充包，一支就可輕鬆搞定沙發、書桌、衣物上的毛絮或灰塵；第二名為超受歡迎的IKEA霜淇淋，售價只要10元，也成為網美拍的照必備道具之一，25元的熱狗也在熱銷榜單上；另外像是SPRUTTIG 衣架、KELGRIS小豬填充玩具、BERGENES手機平板電腦架、STOMMA 時鐘、VARIERA收納盒等都是不到百元就能入手，買氣也很旺。

逢甲店的冠軍商品是霜淇淋，BÄSTIS毛絮黏把補充包、熱狗則分居第二、三名，IKEA百元商店提供許多實用生活小物，不論學生宿舍或家庭都能派上用場，包括章魚造型的PRESSA曬衣夾以及同系列的3件組洗衣袋、有不同尺寸顏色且可以重複密封使用的ISTAD保鮮袋、只要29元的SAMLA收納盒等都是逢甲店熱銷商品。

兩間IKEA百元商店將於4月21日吹熄燈號，最後一周持續推出優惠活動，通化店推出好食心動禮，即日起至4月21日在百元商店通化店消費就能獲得兩張優惠券，憑優惠券至IKEA新莊或敦北店可享宜家家居餐廳瑞典烤肉丸或雞肉丸一份半價優惠；憑優惠券至IKEA新莊或敦北店購買家具家飾不限金額，憑發票可至這兩家店的瑞典食品超市兌換精美瑞典夾心餅乾一份。

IKEA百元商店逢甲店即日起至4月21日推出降價活動，17件組的PRUTA保鮮盒原價149元、優惠價99元；VOXSJON浴室腳踏墊原價179元、優惠價119元；LEJAREN浴巾原價79元、優惠價49元；超實用的FIXA自黏式地板防刮傷墊片原價19元，優惠價9元；SOMMAR 2019沙灘巾原價699元、優惠價499元。

如果趕不上在本周逛店，IKEA百元商店結束後還是可以在IKEA一般門市購買到所有百元商店販售的商品。

VOXSJÖN浴室腳踏墊（淺粉色）原價179元、IKEA百元商店逢甲店優惠價11...
VOXSJÖN浴室腳踏墊（淺粉色）原價179元、IKEA百元商店逢甲店優惠價119元。圖／IKEA提供
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IKEA宜家家居台北通化夜市、台中逢甲夜市等這兩間快閃百元商店將營業至4月21日...
IKEA宜家家居台北通化夜市、台中逢甲夜市等這兩間快閃百元商店將營業至4月21日，只剩最後6天。圖／IKEA提供
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IKEA宜家家居台北通化夜市、台中逢甲夜市等這兩間快閃百元商店將營業至4月21日，只剩最後6天。圖／IKEA提供
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LEJAREN浴巾（自然色）原價79元、IKEA百元商店逢甲店優惠價49元。圖／...
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PRUTA保鮮盒 17件組（透明橘色）原價149元、IKEA百元商店逢甲店優惠價...
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SOMMAR 2019沙灘巾原價699元、IKEA百元商店逢甲店499元。圖／I...
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IKEA百元商店通化店的熱銷冠軍：BÄSTIS毛絮黏把補充包，售價75元。圖／I...
IKEA百元商店通化店的熱銷冠軍：BÄSTIS毛絮黏把補充包，售價75元。圖／IKEA提供
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KELGRIS小豬填充玩具是IKEA百元商店通化店的熱賣品項之一，售價79元。圖...
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SPRUTTIG衣架是IKEA百元商店通化店的熱賣品項之一，10件裝售價59元。...
SPRUTTIG衣架是IKEA百元商店通化店的熱賣品項之一，10件裝售價59元。圖／IKEA提供
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VARIERA收納盒（白色）是IKEA百元商店通化店的熱賣品項之一，售價79元。...
VARIERA收納盒（白色）是IKEA百元商店通化店的熱賣品項之一，售價79元。圖／IKEA提供
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BERGENES手機平板電腦架是IKEA百元商店通化店的熱賣品項之一，售價49元...
BERGENES手機平板電腦架是IKEA百元商店通化店的熱賣品項之一，售價49元。圖／IKEA提供
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ISTAD保鮮袋是IKEA百元商店逢甲店的熱賣品項之一，50件裝售價89元。圖／...
ISTAD保鮮袋是IKEA百元商店逢甲店的熱賣品項之一，50件裝售價89元。圖／IKEA提供
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STOMMA時鐘（白色）是IKEA百元商店通化店的熱賣品項之一，售價45元。圖／...
STOMMA時鐘（白色）是IKEA百元商店通化店的熱賣品項之一，售價45元。圖／IKEA提供
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