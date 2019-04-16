昇龍拳、「阿雷固」全穿上身！UNIQLO《快打旋風》聯名T在台開賣

2019-04-16 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



日本國民品牌 UNIQLO先前宣告即將與經典電玩《快打旋風》合作聯名UT，消息一出頗受粉絲矚目，如今這款商品與日本同步在台灣發售，不僅如此，UNIQLO更加碼推出人氣遊戲《魔物獵人》的聯名UT，要搶攻電玩迷的荷包！

日本 CAPCOM 公司旗下的經典力作《快打旋風》是許多六、七年級生的回憶，更是格鬥遊戲大型街機的始祖，這款始於 1987 年的超人氣電玩創作了許多令人印象深刻的遊戲角色，像是穿著白色武道服、綁上紅色頭巾的主角「隆」，留著超狂掃把頭的「阿雷固」美國空軍少尉蓋爾，以及性感美麗兼具的旗袍戰鬥女神春麗等。

這次聯名系列的設計風格主要從《快打旋風》 2 代及 5 代中汲取靈感，像是2代超復古的達爾錫瑜珈伸長拳，以及隆跟肯的升龍拳等；至於5代的線條風格就更顯眼，並帶點潑墨感。合作期間，UNIQLO不單推出12款經典設計UT，更與《快打旋風V：大型電玩版》遊戲特別合作三個重要角色，在指定時段中，將遊戲中的「讀取畫面」和「場地背景」設計成UNIQLO與UT的LOGO樣式。

此外，歡慶電玩《魔物獵人》15周年，UNIQLO也推出15周年紀念的主題特色UT。本系列以歷代《魔物獵人》的道具、魔物、圖示等遊戲元素作為設計靈感，一共推出10款各具風格的經典UT。其中最推薦入手的是背面印有充滿謎團的傳說古龍「黑龍(Fatalis Elder Dragon）」剪影圖騰，正面印製15周年紀念字樣的款式，絕對是擁有獵人魂的玩家不容錯過的單品。