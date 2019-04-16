MIDO年度新款搶先看！獨一無二寶石女表好吸睛

2019-04-16 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在離開巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld）之後美度表（MIDO）在推出新款的策略時，反而更靈活。今年上半年的重心都放在永恆系列，不論男、女表都變化出新意，其中又以Wild Stone彩石腕表最具話題。

在過往，MIDO在研發女表比重約為30%，不過今年則看好女性消費市場的崛起，新款女表則佔了上半年的一半。在永恆Baroncelli系列中就備有Tonneau Lady酒桶型鑲鑽女表、Wild Stone彩石腕表。MIDO曾經推出過酒桶狀表殼的女表，不過新的Tonneau Lady酒桶型鑲鑽女表，則因為採用超薄機芯具備精緻打磨，整體的厚度減少約30%，配戴時會更舒適。

而最有話題的Wild Stone彩石腕表則是在表盤中央鑲嵌了橢圓型的碧玉、虎眼石、孔雀石和砂金石共4款的礦物寶石。值得一提的是，由於每個礦物的紋理都不盡相同，這意味著，每一款都會是獨一無二的。而且，消費者購買時，品牌還會限量贈送同款的礦物寶石項鍊，買一送一，十分超值。