台灣毛豆外銷又創佳績 連續11年銷日冠軍

2019-04-16 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



台灣毛豆外銷成績亮麗，美濃區農會每年也會舉辦採豆活動，推廣優質毛豆。圖／本報資料照 分享 facebook 高雄、屏東兩地的外銷毛豆春作專區面積2千8百公頃，主要銷往日本、美國與加拿大。農委會高雄區農業改良場表示，有「綠金」之稱的毛豆去年度（107年）外銷金額24.5億元，連續11年蟬聯銷日冠軍，外銷產值創下28年新高。

台灣毛豆銷日已有40年歷史，近10年情勢大好，外銷產值增加1倍以上。高雄農改場指出，去年（107年）毛豆外銷產量3萬7千公噸，貿易額8千1百萬美元（約新台幣24.5億元），再創28年來新高。

高雄區農業改良場指出，台灣毛豆講究品質與創新研發，跳脫市場削價競爭，冷凍毛豆在日本的市占率是44.8%，分別為競爭對手泰國及中國輸日產品的1.63及1.91倍，平均價格每公斤250日圓，比大陸的189日圓高出甚多。

高雄農改場旗南分場長周國隆分析指出，台灣毛豆銷日成績好有兩大原因，分別是毛豆品種優良與高度機械化。周國隆說，農改場研發的高雄9號（綠晶）及高雄11號（香蜜茶豆）授權業界使用，兩品種是產量高且優質的品種，除申請國內品種權，也向日本申請品種權。

108年春作高屏地區毛豆外銷專區面積2857公頃，春、秋兩作合計可生產毛豆5714公頃。高雄農改場指出，台灣毛豆連續11年是銷日冠軍，並促成7家冷凍食品公司建新廠或擴廠，共投資計30億元，創造上千個就業機會。