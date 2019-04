縱管處影片行銷花東美景 休士頓影展大放異彩

2019-04-16 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



由花東縱谷國家風景區管理處籌拍的旅遊宣傳影片「East of Taiwan」,在西班牙、葡萄牙及日本等大型影展屢獲入圍及得獎肯定,如今於北美三大電影節之一的「第52屆休士頓國際影展」中,再度獲得旅遊類白金雷米獎殊榮,縱管處表示很榮幸花東地區壯麗遼闊山景海警獲得世界肯定,有助提昇台灣國際能見度。

縱管處指出,休士頓國際影展與舊金山電影節、紐約電影節並列北美地區三大影展,本屆共有50多個國家參與,超過1500部短片角逐各類獎項,能夠脫穎而出實屬不易,「East of Taiwan」導演第一時間得知獲獎訊息也與有榮焉表示,很高興花東這片土地人的真實情感能引起觀眾共鳴,盼能多吸引國際觀光客到花東旅遊。