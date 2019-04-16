春夏不是粉嫩色才流行 FRETTE向大地借色呈現恬靜氛圍

2019-04-16 14:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



RIBBONS喝采系列-甜玉米色。 圖／FRETTE提供 分享 facebook 義大利頂級寢藝名品FRETTE今年春夏延續2018年所推出的「新經典風格」，不再強調季節感鮮明的色系，保有商品跨系列多元搭配彈性，延伸出更豐富的創作內容，以徽飾、緞帶、斜紋軟呢、珍珠魚皮、鎖鏈等圖騰織繪玩出新一季的寢飾風尚。

FRETTE品牌經理胡婷婷指出，今年二月法蘭克福家飾展上所發表的年度三大設計趨勢，品味、沉靜感和愉悅，其概念來自人們的生活狀態改變，簡單、放鬆與自然的配色成為理想居家空間的新主流。

FRETTE認為，春天是萬物復甦的季節，所有的美好應與自然共生，因此本季新作將接引大自然藝術氣息融入生活之中，打破過去春夏慣有的粉嫩色調藩籬，向大地借色，運用大豆米色、甜玉米奶油色、太妃糖色、花崗岩褐色等色調，為寢臥空間迎來舒適宜人的恬靜氛圍。

FRETTE表示，「在生活對美有多要求，就能獲得多少的愉悅」，本季主打的「光采系列」即以經典的皇家徽飾為創作初衷，靈感結合裝飾性設計的巴洛克風格，使用品牌擅長的奢華緹花技術，提升系列品味。並以溫順高雅的甜玉米奶油色與乳白色棉緞，穿梭金色絲線點綴，令徽章圖騰璀璨重生，並結合品牌獨有的大滿版緹花工藝，展現線條張力揮舞後的華麗之美。

此外，為了迎合喜愛特殊色調的消費者，FRETTE於本季新作也加入2019年時尚界回歸的全黑熱潮，「經典鎖鍊系列」取材自上季最受消費者喜愛的經典鎖鏈圖騰，運用緹花展現細膩的工藝底蘊，並以埃及棉緞與咖啡金線經緯交織，營造絲緞光澤的黑色質感，建議可與大地色系的寢具相互搭配，展現獨樹一格的個人品味。