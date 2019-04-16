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土藏造型！藏壽司土城店4月23日開幕 用餐再抽「台北－大阪」機票

2019-04-16 13:22聯合報 記者陳睿中╱即時報導

北台灣第2間「土藏造型」的藏壽司街邊店，將於4月23日在土城金城路正式登場！同時也是藏壽司在2019年所開設的第1間分店。除了全台同步的聯名扭蛋之外，金城路店還會有限店推出的「角落小夥伴」玩偶抽獎活動，用餐還有機會獲得「台灣－大阪來回機票」。

創業於1977年的藏壽司，2014年正式進軍台灣，現在全台共有17家分店。除了一般型的店面之外，也在台中、新北三重等地，設有傳統的「土藏造型街邊店」。土藏造型街邊店，以日式傳統建築為設計基礎，擁有簡潔外觀、菱格紋和日式紅窗屋瓦等特色，帶來不一樣的用餐氛圍。即將開幕的金城路店，為北台灣第2間土藏造型店，店內共設有199個席位，目前已經開放民眾用餐。

為慶祝開幕，開幕日起至4月29日期間，參加臉書活動，就可享用餐9折的優惠。另外為慶祝2019年首店開幕，即日起至4月25日期間至金城路店用餐，除有機會抽中「藏壽司X角落小夥伴」15款聯名扭蛋，更有日本直送的角落小夥伴玩偶將送給20名幸運消費者。

自4月26日至5月31日期間，全台17家藏壽司並聯合舉辦「藏壽司 X E排客」預約用餐抽獎活動，消費者們只要預約訂位並確實用餐，單筆消費滿800元即有機會獲得20張台灣－大阪來回機票、SOGO禮券等禮品。

另外自4月16日起，藏壽司於全台店面推出3款期間限定握壽司。包括「天然厚肉大鮮蝦」、「酪梨天婦羅鮮蝦」、「香煎芝麻稻荷壽司」，售價均為40元，讓民眾有新的用餐選擇。

北台灣第2間「土藏造型」的藏壽司街邊店，將於4月23日在土城金城路正式登場。圖／...
北台灣第2間「土藏造型」的藏壽司街邊店，將於4月23日在土城金城路正式登場。圖／藏壽司提供
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