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模擬市民綠水晶變泳裝 Moschino搞怪聯名又一發！

2019-04-16 12:18聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

露天度假場景。圖／Moschino提供
露天度假場景。圖／Moschino提供
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擁有一顆搞怪童心的設計師Jeremy Scott，向來對各種經典卡通瞭若執掌，更利用這些卡通主題打造過許多同時滿足大人小孩的聯名系列商品。今年他執掌的Moschino再度發揮善於引起消費者共鳴的功力，找上美商藝電標誌性的電玩「模擬市民」(Sims™) ，攜手推出Moschino x The Sims聯名膠囊系列限量商品，絕對讓遊戲迷和時尚迷為之瘋狂！

「模擬市民」是一款養成遊戲，玩家可以透過遊戲建造房子、經營婚姻、嘗試各種職業等等，2000年推出至今不斷打造各種新的主題系列作品，從PC版到手機版都擁有不少死忠支持的玩家，可以說是一款相當經典的遊戲。這次Moschino把遊戲裡最具代表性的幾個元素結合品牌人氣商品，像是綠水晶泳衣、粉紅冷凍兔手機殼、獨角馬T恤等等，還強調遊戲發行初期低畫素的特色，打造出牛仔褲、夾克包款等等，連品牌人氣王泰迪熊也變成點陣圖。而系列中的粉紅冷凍兔連帽上衣，也將會出現在目前開發中的模擬市民最新遊戲裡。

此外，Moschino也特別將「模擬市民」遊戲中的經典場景像是「同歡共樂」、「星夢起飛」與「都會生活」等當作聯名膠囊系列的廣告主題，虛擬與真實並存，展現Moschino x The Sims天馬行空的幻想世界精神。全系列於4月15日正式販售。

低畫素夾克包包，42,500元。圖／Moschino提供
低畫素夾克包包，42,500元。圖／Moschino提供
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模擬市民遊戲裡經典的綠水晶變成耳環。圖／Moschino提供
模擬市民遊戲裡經典的綠水晶變成耳環。圖／Moschino提供
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低畫素牛仔褲，18,300元。圖／Moschino提供
低畫素牛仔褲，18,300元。圖／Moschino提供
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獨角馬T恤，11,300元。圖／Moschino提供
獨角馬T恤，11,300元。圖／Moschino提供
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Moschino再度發揮善於引起消費者共鳴的功力，找上美商藝電標誌性的電玩「模擬...
Moschino再度發揮善於引起消費者共鳴的功力，找上美商藝電標誌性的電玩「模擬市民」(Sims™) ，攜手推出Moschino x The Sims聯名膠囊系列限量商品。圖／Moschino提供
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星夢起飛場景。圖／Moschino提供
星夢起飛場景。圖／Moschino提供
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粉紅冷凍兔連帽上衣也將會出現在目前開發中的模擬市民最新遊戲裡。23,300元。圖...
粉紅冷凍兔連帽上衣也將會出現在目前開發中的模擬市民最新遊戲裡。23,300元。圖／Moschino提供
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粉紅冷凍兔手機殼，2,900元。圖／Moschino提供
粉紅冷凍兔手機殼，2,900元。圖／Moschino提供
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模擬市民遊戲裡經典的綠水晶變成泳衣。圖／Moschino提供
模擬市民遊戲裡經典的綠水晶變成泳衣。圖／Moschino提供
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低畫素泰迪熊吊飾，12,500元。圖／Moschino提供
低畫素泰迪熊吊飾，12,500元。圖／Moschino提供
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都會生活場景。圖／Moschino提供
都會生活場景。圖／Moschino提供
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