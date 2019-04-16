模擬市民綠水晶變泳裝 Moschino搞怪聯名又一發！

2019-04-16 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



露天度假場景。圖／Moschino提供 分享 facebook 擁有一顆搞怪童心的設計師Jeremy Scott，向來對各種經典卡通瞭若執掌，更利用這些卡通主題打造過許多同時滿足大人小孩的聯名系列商品。今年他執掌的Moschino再度發揮善於引起消費者共鳴的功力，找上美商藝電標誌性的電玩「模擬市民」(Sims™) ，攜手推出Moschino x The Sims聯名膠囊系列限量商品，絕對讓遊戲迷和時尚迷為之瘋狂！

「模擬市民」是一款養成遊戲，玩家可以透過遊戲建造房子、經營婚姻、嘗試各種職業等等，2000年推出至今不斷打造各種新的主題系列作品，從PC版到手機版都擁有不少死忠支持的玩家，可以說是一款相當經典的遊戲。這次Moschino把遊戲裡最具代表性的幾個元素結合品牌人氣商品，像是綠水晶泳衣、粉紅冷凍兔手機殼、獨角馬T恤等等，還強調遊戲發行初期低畫素的特色，打造出牛仔褲、夾克包款等等，連品牌人氣王泰迪熊也變成點陣圖。而系列中的粉紅冷凍兔連帽上衣，也將會出現在目前開發中的模擬市民最新遊戲裡。