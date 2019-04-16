老字號獨立書店東海書苑停業 邊譜展新生

2019-04-16 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台中24年老字號獨立書店「東海書苑」日前宣布4月23日停業，創辦人廖英良卻不傷感，忙著在國家歌劇院附近新開的書店「邊譜」。

新店面由老房子改裝，大片美麗花地磚、磨石子樓梯、紅磚牆等都保存良好，開幕以來已成文青新據點。廖英良說，希望新空間能吸引更多年輕人願意走進，將書店視為日常生活一部分。

廖英良1995年還是研究生開的東海書苑曾是知識分子據點，隨著時代與人流改變，位於國立台灣美術館附近的現址風華早已不如過往。他曾考慮將老店重新整裝，後來覺得新時代要有新做法，發現歌劇院附近、台中最繁忙的台灣大道竟沒書店，決定新開邊譜。

「新店最好的狀態就是超過七成來客是不認識的人，甚至不知東海書苑。」廖英良說，許多朋友問他新店為何不繼續叫東海書苑，他都說東海書苑太老，有既定印象，顧客不見得有興趣來；新店書藉擺設也顛覆過去東海書苑知識密集感的滿滿書架，進門處只放平台，「我在東海看過太多年輕人一進門看到眾多書架，覺得不知所措、壓力太大。」

新店門口大片落地玻璃，讓行人經過就看得到裡面繽紛的書平台、文青風咖啡吧台，挖空的老窗戶、完全展現一至二樓線條的磨石子樓梯等；特別是二樓的大片美麗花磚地板，都具現時下最夯的老房改建風。廖英良說，這棟房之前是按摩院，他還保留三樓一小間員工宿舍當儲藏室，牆上也可見當年泰國按摩師寫下的字句。

開店以來，廖英良和國家歌劇院已有不少合作，去年巴黎市立劇院來台演諾貝爾文學獎得主卡繆和法國劇場全才巴侯勒合作的劇本《圍城》、義大利導演卡士鐵路奇源於托克維爾《民主在美國》的《美國民主》，乃至日前法國導演波默拉新詮的《小紅帽》，邊譜都有相關講座。廖英良也發現，不少來客是在去歌劇院或百貨公司看電影前後，也來書店坐坐。

歡迎新來客，邊譜仍重視老派「重度讀者」，在二樓存放更多書籍，期盼讀者尋找「可能不知道的書」時，發現改變一生的書。他相信，社會要改變最基本還是來自書，因為只有閱讀一本書的過程能讓人完全投入，在孤獨的過程中達到思緒沉澱，不像看網路單篇文章就算一時大受感動，卻可能因缺乏系統累積或很快跳到其他網路連結，一下就忘記。