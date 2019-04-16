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AllSaints插旗吉隆坡進駐頂級商場 開設馬來西亞首間專賣店

2019-04-16 09:42聯合報 記者曾智緯╱即時報導

AllSaints正式進軍東南亞市場，選擇了馬來西亞的吉隆坡，並落腳當地知名的柏...
AllSaints正式進軍東南亞市場，選擇了馬來西亞的吉隆坡，並落腳當地知名的柏威年廣場與一線精品比鄰而居。圖／AllSaints提供
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來自東倫敦的時尚品牌AllSaints在2014年進入亞洲市場後，由於充滿個性的服飾風格深受消費者的喜愛，展店十分迅速，去年更在台灣開設線上購物服務。今年品牌再下一次，前進東南亞市場，進軍馬來西亞並在頂級商場，打造首間專賣店。

目前AllSaints在全球26個國家，擁有超過250個銷售據點，不論是百貨、商場連機場的免稅購物區，都能看到品牌的身影。2015年首度來台展店，至今也有10餘個據點，是近期發展最迅速的時尚品牌之一 。今年，以台灣為基礎，AllSaints正式進軍東南亞市場，首站就選擇了馬來西亞的吉隆坡，並落腳當地知名的柏威年廣場（Pavilion Kuala Lumpur ）與一線精品比鄰而居。佔地約22.5坪的吉隆坡全新專賣店，以品牌經典皮衣為主要，同時陳列一系列最新男、女服飾與皮件包款。

AllSaints之所以能夠在短時間內，擴展到不同的市場，除了是具個性的設計風格之外，更是不少名人私下穿搭的最愛。包括英國搖滾樂團FOALS主唱Yannis Philippakis就穿著品牌的Puerto印花襯衫巡迴演出、歌手閻奕格也是選穿AllSaints的Dalby騎士夾克接受媒體採訪。連李易、六月夫婦也是品牌粉絲，也曾受邀擔任過AllSaints的一日店長、艾莉絲私下也穿著Balfern粉色騎士夾克與Caris印花洋裝外出，對年輕消費者有著莫大的影響力，因此讓品牌的銷售表現亦不俗。

AllSaints Virginia印花襯衫4,400元。圖／AllSaints...
AllSaints Virginia印花襯衫4,400元。圖／AllSaints提供
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AllSaints Dalby騎士夾克16,800元。圖／AllSaints提供
AllSaints Dalby騎士夾克16,800元。圖／AllSaints提供
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AllSaints Puerto印花襯衫4,400元。圖／AllSaints提供
AllSaints Puerto印花襯衫4,400元。圖／AllSaints提供
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英國搖滾樂團FOALS主唱Yannis Philippakis穿著Puerto印...
英國搖滾樂團FOALS主唱Yannis Philippakis穿著Puerto印花襯衫演出。圖／摘自instagram
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AllSaints Caris印花洋裝9,700元。圖／AllSaints提供
AllSaints Caris印花洋裝9,700元。圖／AllSaints提供
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AllSaints Ilia Pippa印花洋裝7,600元。圖／AllSain...
AllSaints Ilia Pippa印花洋裝7,600元。圖／AllSaints提供
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李易（左）與六月夫婦，曾替AllSaints擔任一日店長。圖／AllSaints...
李易（左）與六月夫婦，曾替AllSaints擔任一日店長。圖／AllSaints提供
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AllSaints Balfern粉色騎士夾克17,900元。圖／AllSain...
AllSaints Balfern粉色騎士夾克17,900元。圖／AllSaints提供
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女星艾莉絲穿著Balfern粉色騎士夾克與Caris印花洋裝。圖／摘自insta...
女星艾莉絲穿著Balfern粉色騎士夾克與Caris印花洋裝。圖／摘自instagram
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AllSaints Oblivion紅色刺繡襯衫，價格店洽。圖／AllSaint...
AllSaints Oblivion紅色刺繡襯衫，價格店洽。圖／AllSaints提供
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實力派唱將閻奕格穿著Dalby騎士夾克接受採訪 。圖／摘自instagram
實力派唱將閻奕格穿著Dalby騎士夾克接受採訪 。圖／摘自instagram
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馬來西亞吉隆坡東南亞
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