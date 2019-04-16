AllSaints插旗吉隆坡進駐頂級商場 開設馬來西亞首間專賣店

2019-04-16 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



AllSaints正式進軍東南亞市場，選擇了馬來西亞的吉隆坡，並落腳當地知名的柏威年廣場與一線精品比鄰而居。圖／AllSaints提供 分享 facebook 來自東倫敦的時尚品牌AllSaints在2014年進入亞洲市場後，由於充滿個性的服飾風格深受消費者的喜愛，展店十分迅速，去年更在台灣開設線上購物服務。今年品牌再下一次，前進東南亞市場，進軍馬來西亞並在頂級商場，打造首間專賣店。

目前AllSaints在全球26個國家，擁有超過250個銷售據點，不論是百貨、商場連機場的免稅購物區，都能看到品牌的身影。2015年首度來台展店，至今也有10餘個據點，是近期發展最迅速的時尚品牌之一 。今年，以台灣為基礎，AllSaints正式進軍東南亞市場，首站就選擇了馬來西亞的吉隆坡，並落腳當地知名的柏威年廣場（Pavilion Kuala Lumpur ）與一線精品比鄰而居。佔地約22.5坪的吉隆坡全新專賣店，以品牌經典皮衣為主要，同時陳列一系列最新男、女服飾與皮件包款。