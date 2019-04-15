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噴發少女心！DOLCE&GABBANA首推氣墊腮紅、浪漫花園淡香精

2019-04-15 20:17聯合報 記者劉小川╱即時報導

春天就要爆發少女心，DOLCE&GABBANA這回除了推出全新Dolce「浪漫花園淡香精」，還有超美的全新「粉嫩氣墊腮紅棒」，只要輕壓就能散發出好氣色的腮紅，另外去年大賣的綻放凝霧唇釉，今年春夏再推4款新色，就讓少女悸動狂發散。

Dolce「浪漫花園淡香精」讓妳整個春夏，都瀰漫著春天花園景致的圍繞，以牡丹香味為主，有著恬蜜羅曼史為概念，浪漫又充滿清新氛圍。

DOLCE&GABBANA還首度推出氣墊腮紅，以粉紅牡丹色系的筆狀，只要輕輕按壓，不用透過雙手，海綿刷頭就會滲出適量色彩，三款新色包括#01裸粉、#02糖果與#03珊瑚，讓少女擁有好氣色。

DOLCE&GABBANA 限量彩妝這次還特別推出除了腮紅棒外，最新的「Dolcissimo 綻放凝霧唇釉」 ，也搭配著4色眼影盤一同推出，讓你再搭配上，更能凸顯出自己的個人春夏彩妝個性，讓你每天都散發著甜蜜浪漫的柔美妝感。即日起至4月底前，在新光三越信義新天地A8恬蜜羅曼史快閃店，獨家販售Dolcissimo 綻放凝霧唇釉全新限量4色，包括#02焦糖、#17糖果粉、#18珊瑚粉與#69炙紅粉。

DOLCE&GABBANA 粉嫩氣墊腮紅棒、售價1,350元／4ml；Dolcissimo綻放凝霧唇釉、售價1,350元／5ml；四色眼影盤、售價2,100元；精準眼線液筆、售價1,200元／0.5ml；指甲油、售價900元／9ml；浪漫花園淡香精組原價5,840元、特價3,990元。

DOLCE&GABBANA首次推出「粉嫩氣墊腮紅棒」，就算是上妝新手，也讓你好上...
DOLCE&GABBANA首次推出「粉嫩氣墊腮紅棒」，就算是上妝新手，也讓你好上手。圖／DOLCE&GABBANA 提供
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D&G「浪漫花園淡香精」，就像是跟姐妹的野餐，帶著輕鬆而甜美的步調。圖／DOLC...
D&G「浪漫花園淡香精」，就像是跟姐妹的野餐，帶著輕鬆而甜美的步調。圖／DOLCE&GABBANA 提供
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色彩飽和的「Dolcissimo 綻放凝霧唇釉」讓你充滿著浪漫風情，就像是漫步在...
色彩飽和的「Dolcissimo 綻放凝霧唇釉」讓你充滿著浪漫風情，就像是漫步在花園般。圖／DOLCE&GABBANA 提供
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DOLCE&GABBANA推出全新「浪漫花園淡香精」。圖／DOLCE&GABBA...
DOLCE&GABBANA推出全新「浪漫花園淡香精」。圖／DOLCE&GABBANA 提供
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DOLCE&GABBANA即日起至4月底前，在新光三越信義新天地A8開設恬蜜羅曼...
DOLCE&GABBANA即日起至4月底前，在新光三越信義新天地A8開設恬蜜羅曼史快閃店。圖／DOLCE&GABBANA 提供
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四色眼影盤在這春夏季，讓你的少女心噴發。圖／DOLCE&GABBANA 提供
四色眼影盤在這春夏季，讓你的少女心噴發。圖／DOLCE&GABBANA 提供
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