台灣照顧咖啡館 亞洲唯一獲國際大獎

2019-04-15 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



照顧咖啡館成為台灣之光！中華民國家庭照顧者關懷總會與民間企業合作，替照顧者打造照顧咖啡館，不只提供長照諮詢服務，照顧者還能享用一杯免費的「喘息咖啡」，更是畢業照顧者轉銜職場的訓練場地之一。此創舉獲得今年「國際家庭照顧者服務創新獎」，和英國、法國及愛爾蘭的照顧者服務模式並駕齊驅，也是亞洲唯一獲獎國家。

「國際家庭照顧者服務創新獎」是由國際照顧者組織聯盟（IACO）頒發，而IACO是聯合國的非政府組織之一，家總三年前為台灣爭取加入並每年派代表出席會議，共同討論國際對照顧者服務的趨勢與各國作法，倡議照顧者服務。

IACO目前共計有18個國家參與，包括歐、美、澳、日本及台灣等。為鼓勵各國發展全國性的服務特色，並能讓他國有效複製學習，IACO今年首度推出國際家庭照顧者服務創新獎，全球僅台灣、英國、法國及愛爾蘭的服務模式獲獎。

家總理事長郭慈安表示，該會105年起在合庫人壽及咖啡店家的幫助下，於全台陸續設立8家照顧咖啡館，每月平均提供300杯免費咖啡，也提供長照諮詢服務，讓照顧者在長期的照顧壓力之下獲得喘息的空間和時間。

值得一提的是，有的照顧者因照顧工作離職，當自照顧工作中「畢業」後想重返職場，踏出第一步並不容易。而照顧咖啡館兼具訓練人才的功能，提供畢業照顧者機會實習，還能學做咖啡或點心，替他們在步入職場前打一劑強心針。目前有8人成功銜接職場，另有好幾百人願意走出家門，接受長照服務幫忙。

郭慈安說，照顧咖啡館之所以能獲獎因素，不只是一站到底的連續性實質服務，還在國內興起社會運動效應，不少縣市政府或長照服務單位複製照顧咖啡館模式，推出更符合在地的照顧者專屬服務據點。

「能獲獎真的不容易！」郭慈安笑說，參賽的國際創新服務超過60件，當照顧咖啡館通過第一階段審核時，大家已經覺得不錯了，沒想到在三階段「廝殺」後，台灣能自多件作品中脫穎而出，「真的非常開心！」

而他國的服務模式也有值得台灣學習之處。郭慈安舉例，英國政府推動「照顧者護照」福利制度，讓照顧者到政府合作的店家消費可打折，一旦發生意外，醫警單位也能從他的身分發現，家中還有生活無法自理的被照顧者亟需幫助。

此外，日本政府則是關注男性照顧者並一系列服務措施，例如每月辦理一場「煮飯」課，讓男性學會怎麼料理三餐。

暨家總與合庫的合作成功，包括豐禾開發公司、莫凡彼餐飲集團、墨石資本公司等企業也加入照顧者守護行列，例如莫凡彼餐飲集團將於5月推「喘息聖岱咖啡」，每杯咖啡捐出10元支持照顧者。墨石資本也捐20萬元支持喘息咖啡。

郭慈安說，其實很多企業的中階主管會遇到家庭照顧問題，並成為照顧者，甚至因為照顧原因影響工作或離職。對企業而言，重新招募新主管的成本和為照顧者員工伸出援手，前者成本更高。