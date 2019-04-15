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複合店新創意！遠傳攜手路易莎進駐桃園中原夜市商圈

2019-04-15 17:05聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

品牌瘋跨界，這次輪到電信與咖啡店聯名！遠傳電信宣布攜手路易莎咖啡，進駐桃園中原夜市商圈，將於4/17全新開幕「中壢實踐複合體驗門市」，讓消費者享受更有溫度的電信服務體驗。

中壢實踐複合體驗門市巧妙融合了遠傳數位服務與路易莎咖啡生活空間，首創3大數位體驗專區，包括智慧居家區，讓消費者在店內就可體驗智能家庭情境，現場就能體驗愛講智慧音箱、Vornado 循環扇與iRobot 掃地機器人等3C智慧商品；休閒旅遊區則瞄準時下社群分享熱潮，營造旅行互動空間，勾勒地圖線條、旅遊風景、數位工具等旅遊小物，跟著遠傳服務到世界各地；影音娛樂區可體驗friDay影音產品系列，邊喝咖啡邊享受視聽娛樂，還可即刻申辦享受強檔影片不間斷。

門市2樓更設立了多座沙發區座位及功能齊全的小型聚會區塊，沿用路易莎鄰近大學門市設計，規劃插座間距的大長桌，吸引想念書、想辦公、想談天的人齊聚，增進來店頻率與社交聯繫。

4/17開幕當天，前100名來店民眾即可免費獲贈定價55元莊園美式／經典水果茶兌換券乙張；下午4點現場還有神秘大禮包抽獎及闖關活動，同時路易莎美味秘訣大師也將現場展演手沖咖啡體驗活動，與門市店員互動體驗就有機會獲得眾多好禮。另外，4/17～4/30開幕月期間，來店購買遠傳店內正價品，即可享有現折500元現金優惠（限量送完為止）；凡在遠傳及路易莎門市專櫃消費，還可獲贈「路易莎施華洛世奇限定版零錢包」，消費滿額加碼再送獨家「FET X LOUISA聯名手工一杯袋」贈品。

遠傳首度跨界攜手路易莎咖啡，進駐桃園中壢熱鬧的中原夜市商圈。圖／遠傳電信提供
遠傳首度跨界攜手路易莎咖啡，進駐桃園中壢熱鬧的中原夜市商圈。圖／遠傳電信提供
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中壢實踐複合體驗門市巧妙融合了遠傳數位服務與路易莎咖啡生活空間，打造片刻休憩氛圍...
中壢實踐複合體驗門市巧妙融合了遠傳數位服務與路易莎咖啡生活空間，打造片刻休憩氛圍。圖／遠傳電信提供
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現場還可體驗friDay影音產品系列，邊喝咖啡邊享受視聽娛樂。圖／遠傳電信提供
現場還可體驗friDay影音產品系列，邊喝咖啡邊享受視聽娛樂。圖／遠傳電信提供
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