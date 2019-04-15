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母親節獻禮！ 金格跨界聯名禮盒、GC「茉莉之馨」花漾登場

2019-04-15 16:38聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

迎接母親節，各大品牌陸續推出限定蛋糕、甜點，讓消費者在重要的節日感謝媽媽的辛勞。39年品牌金格食品今年首度跨界時尚花藝，與造型教父李明川Blossom Studio合作，推出限量聯名款母親節限量禮盒與提籃；法國可頌品牌Gontran Cherrier也推出「茉莉之馨」，以大型粉紅色康乃馨作為造型，兩款花系列母親節獻禮，以滿開的康乃馨，表達對母親滿滿的愛。

金格食品推出的2款母親節跨界花藝禮盒，包括康乃馨簇擁手工午茶甜點所組合而成的「花甜幸福時尚禮盒」，以及將金格經典年輪蛋糕加入膠原蛋白搭配繽紛花禮的「花獻美麗提籃」。李明川老師表示，此次結合花與精緻甜點，讓媽媽收到開心、滿足，不用特地再去買花，透過花藝設計將兩者完美結合。其中，提籃禮盒還可變身為「時尚野餐提籃」、玫瑰花壺也能作為花器再次利用。兩款母親節系列禮盒各限量300、400組，即日起可於門市、官網預定，全省宅配到府。

Gontran Cherrier今年以法式優雅呈現「茉莉之馨」，高雅的白色蛋糕當基底，上方擺放一朵以手工巧克力製作、盛放的大方粉嫩康乃馨，在打開蛋糕盒的一瞬間充滿驚喜，接著而來的是香緹溢滿茉莉花茶香味，戚風蛋糕部分則結合茉莉花茶奶凍、台灣紅心芭樂的酸甜口感。業者希望，將台灣的紅心芭樂結合法式品味，不僅增添多層次味覺，也將法式烘焙與台灣地道做出完美結合。「茉莉之馨」即日起開放門市預購、取貨，4/28前預購可享早鳥價95折優惠。

金格食品今年首度跨界時尚花藝，與造型教父李明川Blossom Studio合作。...
金格食品今年首度跨界時尚花藝，與造型教父李明川Blossom Studio合作。圖／金格食品提供
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花獻美麗提籃(中)售價1,750、花甜幸福時尚禮盒(右)1,550。圖／金格食品...
花獻美麗提籃(中)售價1,750、花甜幸福時尚禮盒(右)1,550。圖／金格食品提供
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「茉莉之馨」售價920元(6吋)。圖／Gontran Cherrier提供
「茉莉之馨」售價920元(6吋)。圖／Gontran Cherrier提供
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母親節甜點
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