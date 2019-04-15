母親節獻禮！ 金格跨界聯名禮盒、GC「茉莉之馨」花漾登場

2019-04-15 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



迎接母親節，各大品牌陸續推出限定蛋糕、甜點，讓消費者在重要的節日感謝媽媽的辛勞。39年品牌金格食品今年首度跨界時尚花藝，與造型教父李明川Blossom Studio合作，推出限量聯名款母親節限量禮盒與提籃；法國可頌品牌Gontran Cherrier也推出「茉莉之馨」，以大型粉紅色康乃馨作為造型，兩款花系列母親節獻禮，以滿開的康乃馨，表達對母親滿滿的愛。

金格食品推出的2款母親節跨界花藝禮盒，包括康乃馨簇擁手工午茶甜點所組合而成的「花甜幸福時尚禮盒」，以及將金格經典年輪蛋糕加入膠原蛋白搭配繽紛花禮的「花獻美麗提籃」。李明川老師表示，此次結合花與精緻甜點，讓媽媽收到開心、滿足，不用特地再去買花，透過花藝設計將兩者完美結合。其中，提籃禮盒還可變身為「時尚野餐提籃」、玫瑰花壺也能作為花器再次利用。兩款母親節系列禮盒各限量300、400組，即日起可於門市、官網預定，全省宅配到府。