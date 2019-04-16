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都市移動的神包！德國業者BG Berlin挑戰防盜包極限

2019-04-16 11:30聯合新聞網 有.設計 uDesign

需長時間在城市移動者來說，兼具收納、舒適和高顏值的雙肩背包是出門必備，德國最近有業者推出創新設計款防盜背包【MetroBag 城市生存包】，用更質輕、耐磨的原料，優化功能結構的內在，既符合現代人對通勤、旅遊的需求。

台灣募資網站「嘖嘖」最近出現一款德國BG Berlin城市生存包，在日本募資破百萬，有著實用功能集大成的包款稱號，除了有6個快取暗袋方便放置隨手物件外，全包共13個系統收納空間，在不影響使用習慣的情況，東西能夠好拿好取，防塵防潑水、800G輕量材質，背起來更輕鬆，提供長時間在城市移動者完整的收納機能，同時兼顧設計美感跟創意。

分享

德國設計團隊BG Berlin表示：「長期在離不開地鐵、輕軌的柏林生活，我們觀察到許多居住於城市的人們，對隨身行囊的要求也越來越高。【MetroBag 城市生存包】即是為了創造了兼具藝術時尚外觀及井然有序的收納功能。」德國人「注重細節、要求完美」的特質，在包款設計中發揮極致。

在城市優雅移動就是一種日常時髦，目前在嘖嘖募資平台30%OFF募資價格$2980起，並貼心提供一年保固服務。更多資訊請至嘖嘖頁面查詢。

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