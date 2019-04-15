愛馬仕男士絲巾快閃店 邀你進入時尚黑膠唱片行

2019-04-15 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



愛馬仕的絲巾是品牌標誌性的產品之一，四月底即將在華山1914文化創意產業園區推出主打領巾配件的「Silk Mix男士絲巾快閃店」，將結合音樂元素，以「黑膠唱片行」為設計靈感，打造出一個網羅瀏覽、聆聽和探索為一體的絲巾唱片時尚空間。

從1937年第一條90公分斜紋絲巾誕生後，愛馬仕一直只提供女性方形絲巾，之後在坎城店的店經理Bobby Breward提議下，為滿足附近賭場男性一定要打領帶才能進場的需求，在1949年推出第一條領帶，其後也發展出方形絲巾、蝴蝶領結、口袋巾等等齊全樣式。圖樣的創作靈感主要來自年度主題、馬、航海以及幾何圖案四大重點，

愛馬仕男士絲巾唱片快閃店經歷了馬德里到杜拜，紐約到墨爾本，這次總算是抵達台灣，品牌男性世界藝術總監Véronique Nichanian及男士絲巾部門創意總監Christophe Goineau，把自己對於音樂的熱愛融入創意中，而在過去15年間為愛馬仕男裝秀製作秀場音樂的藝術總監Thierry Planelle，也加入這個團隊一起將無形的音樂所帶來的感動結合有形的黑膠、絲巾系列產品所呈現的美感，透過多樣式的觀感體驗推廣給每一位與會的來賓。

【Silk Mix愛馬仕男士絲巾唱片快閃店資訊】

地點：華山1914文化創意產業園區中7B館

時間：2019年4月27日至5月5日

週一至週五 11am-7pm / 7pm-9pm 獨立樂團及DJ表演