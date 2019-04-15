好事成雙！足球界傳奇、偉大賽車手之子 成RICHARD MILLE品牌好友

2019-04-15 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



只要是與速度相關的運動，幾乎都能看到頂級腕表RICHARD MILLE的身影，網球、賽車、滑雪亦或是田徑領域，都有其品牌好友不斷的發光發熱。而今年RICHARD MILLE則再度邀請了足壇傳奇與德國青年賽車手加入，讓這個品牌好友家族更加壯大。

雖然已高掛球鞋，不在場上一展精湛球技，可這位出身自象牙海岸的前球星Didier Drogba早就是足球界裡的傳奇了。在過去Didier Drogba因為有著剽悍的球風，因此被暱稱為球場上的「魔獸」，而今褪去了明星的光環，他仍關心體育與和平、慈善，於是創立了德羅巴基金會，還兼任國際體育和平組織副主席。看中了他在運動世界的影響力，所以，品牌便邀請了這位心懷大愛的天才球員加入RICHARD MILLE大家庭。

但一直以來Didier Drogba本來就是RICHARD MILLE的粉絲，早就擁有數只品牌的腕表，更是時常配戴出現於不同的場合。Didier Drogba更在由品牌釋出的形象照中，以皮衣夾克、T恤的造型搭配了特殊配色的RM 61-01腕表；或是以格紋西裝配戴RM67-01超薄自動上鍊表款，在鏡頭前展現帥氣魅力。

支持優秀的青年運動選手，本就是RICHARD MILLE的品牌基因，更遑論是Richard Mille先生所熱愛的賽車。今年，RICHARD MILLE就邀請了已故當代最偉大F1車手麥可舒馬克之子Mick Schumacher加入品牌好友的行列，希望這個顯赫的姓氏，能繼續在賽道上揚威。年僅20歲的Mick Schumacher在去年成功斬獲FIA三級方程式歐洲冠軍頭銜，在這個賽季，他將攜手Prema車隊首度參加巴林國際賽道二級方程式比賽。

從一開始，Mick Schumacher就以果敢和進取的個人特質，在體育界小有名氣。由於不想活在父親的光環下，Mick Schumacher以母親的姓氏參加了卡丁車比賽，表現十分出色，2014年，榮獲世界、歐洲和德國卡丁車錦標賽第二名。隔年，就與荷蘭賽車隊Van Amersfoort簽約，轉戰ADAC（全德汽車俱樂部 ）四級方程式賽，並在次年成為Prema Powerteam的隊員。