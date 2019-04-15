井村屋推限量新品 麻糬湯圓無須退冰一樣軟Q

2019-04-15 13:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



日本百年冰點品牌井村屋，自2015年正式進入台灣冰品市場後，每每推出新品，很快就會出現全台缺貨的盛況。今夏，井村屋特別在麻糬冰淇淋系列中推出限量新口味商品-草莓麻糬冰淇淋和完熟芒果麻糬冰淇淋。

井村屋指出，草莓麻糬冰淇淋使用冬天盛產的草莓，加上含有22%果肉的草莓醬，其中內含5%栃乙女草莓汁，冰淇淋使用北海道牛奶搭配可口濃郁的巧達起司，麻糬添增草莓製成的白蘭地，一入口即感受到酸甜Q軟的口感。完熟芒果麻糬冰淇淋則是使用30%頂級印度芒果醬和15g泰國芒果肉，麻糬添增橙味甜酒，冰淇淋添加14%清爽的椰子奶油，美味多汁的熱帶水果搭配Q彈麻糬湯圓，彷彿豐盛的水果拼盤。

特別值得一提的是，井村屋的麻糬湯圓冰無須退冰，從冷凍庫拿出來可以立即享用，麻糬經過冰鎮仍然Ｑ彈又扎實，而麻糬亦會隨著不同退冰時間而呈現多樣口感，退冰5分鐘：果粒冰脆，麻糬有嚼勁；退冰10分鐘：果粒清爽、微甜，麻糬Q彈；退冰15分鐘：果粒充分吸收水果醬汁，甜度適中，麻糬柔軟。