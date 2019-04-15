台灣人愛吃辣 調查：43%消費者吃零食選擇辣口味

2019-04-15 13:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台灣人出了名愛吃辣，也懂辣，從麻辣鍋的盛行可見一般，而這股對辣的熱愛也延伸到了零食上，根據最新的消費者調查，台灣人吃零食時選擇辣口味的比例高達43%，且「辣」風味是近年台灣零食成長最快速的口味，吃辣零食的消費者人數，在最近四年更是大幅成長了三成以上。

看好辣商機，零食品牌-樂事領先市場一次推出大、中、小辣的「辣系列洋芋片」，其中小辣是「酸辣莎莎醬」，帶有酸酸甜甜的辛香料風味，而中辣「香辣烤海苔」則是用台灣人最愛的香烤海苔為基底，再加入特製辣椒粉製成，大辣則是「激辣辛紅椒」，以大火爆炒過的辛辣椒末所調製而成，樂事辣系列洋芋片已自即日起在台上市。

此外，這次樂事還特別請來工作滿檔的南韓國民女神潤娥代言，品牌表示，潤娥不止一次在節目上承認自己是個吃貨，甚至在節目中展現非凡廚藝，這次能接下代言，潤娥也興奮表示：「我真的不能離開零食，在工作中我特別需要零食在身邊，隨時可以解解嘴饞，大中小辣可以依照今天心情和天氣挑選」 。