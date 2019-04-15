日本全盲鋼琴家辻井伸行與惠明盲生 看不見的見面會

2019-04-15 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



這是一場看不見的見面會，卻充滿笑聲和音樂聲。日本全盲鋼琴家辻井伸行今天到台中惠明盲校和學生見面會，分享自己學習音樂歷程，盲生好奇問他演奏鋼琴時是否曾彈錯音，辻井伸行笑說：「當然」，但只要想著別人聽到他的音樂會很開心，我就不會緊張，不會想到彈錯音問題」。

2009 美國范·克萊本鋼琴大賽首獎，被樂迷暱稱為NOBU 的日本視障鋼琴家—􌮓井伸行Nobuyuki Tsujii受台積電文教基金會邀請，今天到台中私立惠民盲校舉行見面會，NOBU 與盲校師生分享自已的人生奮鬥經驗，並鼓勵視障學生發揮自我潛能。

台積電文教基金會舉辦的年度藝文慶典，台積心築藝術季，今年邀請被日本鋼琴家NOBU，昨天在台中國家歌劇院公演，今天則到惠明學校，和盲生見面會。

NOBU在旁人攙扶下先走到鋼琴，演奏時他的頭隨著樂音擺動，陶醉其中，來賓和惠明師生也聽得專注，演奏結束，盲生興奮問他，演出前如何調整和克服心理問題，他說很喜歡演奏時，觀眾能輕鬆開心聽音樂，他也會以輕鬆快樂心情去演奏，演出前一天，他會認真練習，也會做自己喜歡的事，例如吃美食還有和朋友聊天。

盲生問他是否曾彈錯音，NOBU說，當然也有彈錯音的時候，但只要想著別人開心的聽自己的演奏，不要去想彈錯音的問題，就可減少緊張；更有一名小朋友問他，彈鋼琴會開心嗎？他回答：「當然開心，我看到大家聽音樂開心，我也很開心」。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，台積心築藝術季今年已第17年，藝術種子逐漸散播，今年導次邀請視障藝術家，全盲日本鋼琴家，他20年前已獲得國際鋼琴比賽冠軍，邀他和盲生見面會，談自己奮鬥過程，啟發盲生們的學習和動力。

由聯合數位文創主辦及愛貝克思協辦與臺灣中小企業銀行所贊助的「辻井伸行與奧菲斯室內樂團」表演將於2019年4月16日晚間7點半在台北國家音樂廳演出。凡購買一六○○元以上票價，指定銀行卡友購票可享九二折，另推出雙人套票與四人套票享更低優惠。詳情請見udn售票網https://goo.gl/8GM7wa，或洽(02)7721-6958#2(每日09:00-18:00)，大宗購票另有優惠，請洽(02)7721-6955#1。

【演出資訊】

主辦單位：聯合數位文創

演出時間：2019/4/16(二)

演出地點：台北國家音樂廳（台北市中山南路21-1號）

購票通路：請上udn售票網https://goo.gl/51DCv8

演出官網：https://uevent.udnfunlife.com/Nobu2019/

演出票價：800/1600/2200/2800/3300/3800

服務專線：02-7721-6958#2 (每日09:00~8:00)