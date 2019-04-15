親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

撕裂南韓「墮胎罪」除罪遲到66年？

外媒誤傳郭台銘擬辭董座 鴻海鄭重否認

日本全盲鋼琴家辻井伸行與惠明盲生 看不見的見面會

2019-04-15 12:49聯合報 記者游振昇╱即時報導

這是一場看不見的見面會，卻充滿笑聲和音樂聲。日本全盲鋼琴家辻井伸行今天到台中惠明盲校和學生見面會，分享自己學習音樂歷程，盲生好奇問他演奏鋼琴時是否曾彈錯音，辻井伸行笑說：「當然」，但只要想著別人聽到他的音樂會很開心，我就不會緊張，不會想到彈錯音問題」。

2009 美國范·克萊本鋼琴大賽首獎，被樂迷暱稱為NOBU 的日本視障鋼琴家—􌮓井伸行Nobuyuki Tsujii受台積電文教基金會邀請，今天到台中私立惠民盲校舉行見面會，NOBU 與盲校師生分享自已的人生奮鬥經驗，並鼓勵視障學生發揮自我潛能。

台積電文教基金會舉辦的年度藝文慶典，台積心築藝術季，今年邀請被日本鋼琴家NOBU，昨天在台中國家歌劇院公演，今天則到惠明學校，和盲生見面會。

NOBU在旁人攙扶下先走到鋼琴，演奏時他的頭隨著樂音擺動，陶醉其中，來賓和惠明師生也聽得專注，演奏結束，盲生興奮問他，演出前如何調整和克服心理問題，他說很喜歡演奏時，觀眾能輕鬆開心聽音樂，他也會以輕鬆快樂心情去演奏，演出前一天，他會認真練習，也會做自己喜歡的事，例如吃美食還有和朋友聊天。

盲生問他是否曾彈錯音，NOBU說，當然也有彈錯音的時候，但只要想著別人開心的聽自己的演奏，不要去想彈錯音的問題，就可減少緊張；更有一名小朋友問他，彈鋼琴會開心嗎？他回答：「當然開心，我看到大家聽音樂開心，我也很開心」。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，台積心築藝術季今年已第17年，藝術種子逐漸散播，今年導次邀請視障藝術家，全盲日本鋼琴家，他20年前已獲得國際鋼琴比賽冠軍，邀他和盲生見面會，談自己奮鬥過程，啟發盲生們的學習和動力。

由聯合數位文創主辦及愛貝克思協辦與臺灣中小企業銀行所贊助的「辻井伸行與奧菲斯室內樂團」表演將於2019年4月16日晚間7點半在台北國家音樂廳演出。凡購買一六○○元以上票價，指定銀行卡友購票可享九二折，另推出雙人套票與四人套票享更低優惠。詳情請見udn售票網https://goo.gl/8GM7wa，或洽(02)7721-6958#2(每日09:00-18:00)，大宗購票另有優惠，請洽(02)7721-6955#1。

【演出資訊】

主辦單位：聯合數位文創

演出時間：2019/4/16(二)

演出地點：台北國家音樂廳（台北市中山南路21-1號）

購票通路：請上udn售票網https://goo.gl/51DCv8

演出官網：https://uevent.udnfunlife.com/Nobu2019/

演出票價：800/1600/2200/2800/3300/3800

服務專線：02-7721-6958#2 (每日09:00~8:00)

大宗購票另有優惠，請洽02-7721-6955 #1 (週一至週五09:00~18:00)

日本全盲鋼琴家辻井伸行今天到台中惠明盲校和盲生見面會，分享自己學音樂歷程。記者游...
日本全盲鋼琴家辻井伸行今天到台中惠明盲校和盲生見面會，分享自己學音樂歷程。記者游振昇／攝影
分享
日本全盲鋼琴家辻井伸行今天到台中惠明盲校和盲生見面會，獲贈感謝牌。記者游振昇／攝...
日本全盲鋼琴家辻井伸行今天到台中惠明盲校和盲生見面會，獲贈感謝牌。記者游振昇／攝影
分享
日本全盲鋼琴家辻井伸行今天到台中惠明盲校和盲生見面會，分享自己學音樂歷程。記者游...
日本全盲鋼琴家辻井伸行今天到台中惠明盲校和盲生見面會，分享自己學音樂歷程。記者游振昇／攝影
分享
日本全盲鋼琴家辻井伸行今天到台中惠明盲校和盲生見面會，和盲生合奏。記者游振昇／攝...
日本全盲鋼琴家辻井伸行今天到台中惠明盲校和盲生見面會，和盲生合奏。記者游振昇／攝影
分享
日本全盲鋼琴家辻井伸行今天到台中惠明盲校和盲生見面會，分享自己學音樂歷程。記者游...
日本全盲鋼琴家辻井伸行今天到台中惠明盲校和盲生見面會，分享自己學音樂歷程。記者游振昇／攝影
分享
日本全盲鋼琴家辻井伸行今天到台中惠明盲校和盲生見面會，分享自己學音樂歷程。記者游...
日本全盲鋼琴家辻井伸行今天到台中惠明盲校和盲生見面會，分享自己學音樂歷程。記者游振昇／攝影
分享

台積電視障
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

愛馬仕男士絲巾快閃店 邀你進入時尚黑膠唱片行

2019-04-15 14:04

好事成雙！足球界傳奇、偉大賽車手之子 成RICHARD MILLE品牌好友

2019-04-15 13:59

鮑比達出任顧問 首屆知音「音樂劇鋼琴合作」6月登場

2019-04-15 12:16

寶格麗成本屆香港金像獎紅毯大贏家 包下影后、最佳女配角行頭

2019-04-15 12:05

「春嬌與志明」楊千嬅、余文樂香港金像紅毯再合體 背後原因超暖心！

2019-04-14 18:35

連背影都超有氣勢！劉嘉玲靠這件衣服稱霸全場

2019-04-14 15:43

Brooks Brothers「裝」年輕 李國毅、張立昂都愛上

2019-04-14 15:20

野餐必備款！ Aunt Stella X 京盛宇「春茶」系列餅乾登場

2019-04-14 15:03

趙又廷跨界改當設計師 聯手BOSS打造旅人必備行頭

2019-04-14 14:44

浪琴「黑色浪鬼」現身 表迷：戴上會帥到沒朋友！

2019-04-14 12:26

米奇去哪裡 一隻老鼠揭開中產階級社會荒謬

2019-04-14 11:38

拍韓系證件照不用飛出國 來三星#BeStar特展體驗神級美照

2019-04-13 23:54

2000棵櫻花！「粉紅花海」狂炸佐渡真野公園　入夜還有夜櫻可以看

2019-04-13 23:40

剪刀經濟轉向了！這3類族群是消費新主力

2019-04-13 21:32

帥到無法分手！期間限定 LV首推客製運動鞋超好看

2019-04-13 20:07

微光美肌美到哭！露華濃「精靈水晶妝」7款限量單品快入手

2019-04-13 19:13

楊冪穿GD姐姐自創品牌we11done變身綠精靈 太妍更猛直接下衣失蹤

2019-04-13 18:48

《炮仔聲》演惡女超欠罵！王宇婕：「演小三很累，不要討厭我」

2019-04-13 17:09

罪惡感走開！小7「神級滷味」每月熱賣10萬包 宵夜人氣王就是它

2019-04-13 15:04

搬家前好苦惱 該拿舊物怎麼辦？

2019-04-13 13:45

「美國東海岸的時尚教主」 Weekend Max Mara讓人想飛奔去度假

2019-04-13 13:03

全台第一家餐飲超市 開進大直ATT

2019-04-13 12:05

機+酒6千遊香港！促銷僅限這8天

2019-04-13 12:05

星巴克13款母親節糕點上市！吃得到玫瑰花香

2019-04-13 12:05

GEORG JENSEN 大師銀藝百年風華

2019-04-12 23:15

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵！超商也喝得到cama咖啡了

2019-04-12 22:08

打造專屬刻字唇膏＆香水瓶 嬌蘭皮革唇膏彩殼美翻，讓姐妹們超羨慕～

2019-04-12 21:18

更仙的麝香味！THE BODY SHOP「花麝香香氛」讓你少女心噴發

2019-04-12 20:53

我們一起加油！揮別婚變「愛紗5招愛自己」 你也能做到

2019-04-12 19:54

寶詩龍百年經典問號項鍊超澎湃登台 金荷娜也著迷

2019-04-12 17:45

禮客OUTLET媽咪購物節滿3千送1百 攜手創世基金會、歌手林喬安提前做公益

2019-04-12 17:37

孫芸芸跨行服裝設計？！藝術家聯名潮店微風信義限時登場

2019-04-12 16:52

美食愛好者遊輪 盛世公主號首航高雄港

2019-04-12 16:19

蔡健雅購物靠「一見鍾情」 跟蔡依林一起掃貨看中同款包

2019-04-12 16:16

好期待！華泰名品城三期、環球A19、中壢大江二期、IKEA接力開，青埔商圈大翻身

2019-04-12 15:55

台糖、家樂福簽約 家樂福接手營運台糖量販、超市

2019-04-12 15:43

牠的舞姿讓人目眩神迷 海生館海刺水母驚艷現身

2019-04-12 14:50

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵、咖啡可樂、爆米花沙士 IG試飲心得公開！

2019-04-12 13:29

北部最大4千坪橫濱八景島水族館 2020華泰名品城開幕

2019-04-12 12:49
看更多

熱門文章

最多省4.5萬…買電動機車這城市補助最多 海放天龍國

2019-04-15 09:00

達文西手術申報疑義 婦產科名醫生氣了

2019-04-14 16:58

連背影都超有氣勢！劉嘉玲靠這件衣服稱霸全場

2019-04-14 15:43

唐綺陽星座運勢週報：天秤遇到傑出對象 獅子花錢要節制

2019-04-15 07:30

Uber條款爭議怎解？交部：租賃車轉計程車 Uber派遣

2019-04-15 00:09

春天睡不好 中醫師推薦此茶必喝

2019-04-15 08:04

鄭明典：大又完整的低壓雲系後有北風 台灣今涼快一下

2019-04-15 07:29

對流雲系移入 氣象局：新竹、苗栗及台中晚間注意大雨

2019-04-14 17:49

彭啟明：今轉晴緩和但空氣髒 周二全台有較大雨勢

2019-04-15 07:21

每日星座運勢／射手財運旺盛桃花日 適合投資理財

2019-04-15 00:00

週三前天氣不穩 16日有鋒面來襲

2019-04-14 15:09

台中以北注意！ 入夜有雷雨要買晚餐的要辦事別忘雨具

2019-04-14 18:24

捲入達文西手術爭議 遭點名醫院展開調查

2019-04-14 14:33

Uber條款倒數 專家：應先鬆綁計程車費率

2019-04-15 00:12

全球僅剩千隻「微笑天使」 馬祖今見今年第8隻海豚屍

2019-04-14 15:12

名醫吳思遠指萬芳醫院有批價疏失 院方：靜待司法調查

2019-04-14 16:22

提解方…達文西高門檻 醫界喊鬆綁

2019-04-15 00:12

健保署：四年前發文 完全沒模糊地帶

2019-04-15 00:21

看「我們與惡的距離」 精神科醫師劃重點

2019-04-15 11:31

「春嬌與志明」楊千嬅、余文樂香港金像紅毯再合體 背後原因超暖心！

2019-04-14 18:35

【為父筆記】潘洛克／纖細心思的豆豆

2019-04-15 06:00

【我見我思】思微兒／被人贊助，也贊助人

2019-04-15 06:00

健保署：坦白從寬 涉虛報健保醫院自清

2019-04-14 23:59

達文西是腹腔鏡手術進階版 專家：希望可差額給付

2019-04-14 18:31

健康相談室／火燒心 睡覺墊高上半身

2019-04-14 14:00

螺旋刀放療加標靶藥 宣告餘命1年癌末男存活逾10年

2019-04-15 11:41

自費醫療三不管 醫改會：上傳健保防弊端

2019-04-14 17:55

台鐵局要更認真賣便當 附業營運中心今掛牌

2019-04-15 10:17

【生活的風景】丹青／穿制服的稻草人

2019-04-15 06:00

暖冬提早盛產 吃鳳梨記得要「聽聲辨味」

2019-04-14 14:22

萬芳醫師涉詐欺 承業醫：員工證人配合調查

2019-04-14 22:19

減重瘋跳床 50歲男疑跳到中風

2019-04-15 00:53

行政疏失？ 病患權益誰埋單

2019-04-15 00:04

失眠 可能體質變了 中醫教你調理

2019-04-15 00:21

長庚醫院南進檳城 馬國醫師期待進換肝等醫療強項

2019-04-14 18:35

自己得乳癌 直到媽媽中風翻開上衣才知道原來……

2019-04-15 14:12

Brooks Brothers「裝」年輕 李國毅、張立昂都愛上

2019-04-14 15:20

健康名人堂／老來「停聽看」 延緩失智

2019-04-15 00:53

痔瘡，不一定要開刀

2019-04-14 13:58

優人物／走向山岳的社會觀察家 詹偉雄與山對話的退休生活

2019-04-15 00:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top