香港海洋公園辦「親親動物月」 遊客化身大自然探索家

2019-04-15 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



香港海洋公園萬豪酒店正式開幕，香港海洋公園成功發展為國際級度假勝地，配合一系列嶄新的動物教育活動，為世界各地的遊客提供寓教於樂的一站式體驗。

香港海洋公園將於4月19日至5月1日舉辦「親親動物月」，帶領進入園區的大小遊客們化身為大自然探索家，參與14個獨特的互動工作坊和幕後探索團，包括期間限定的全新項目「約會海象」及園區內首次向公眾開放的海洋公園獸醫院，透過玩樂方式讓遊客深入認識園内海、陸、空動物大使，了解香港海洋公園動物及獸醫團隊的工作，以及公園於動物護理及保育工作上的努力和成就。

於2019年2月正式開幕的香港海洋公園萬豪酒店位於香港海洋公園之中，交通便捷，僅數分鐘車程便能直達市中心，是香港首間位於市區的度假酒店。

酒店以保育為重點主題，設有Pier Wing （海岸）、Club Wing （海殿）以及Marina Wing （海灣）三座建築，一共提供471間豪華客房及套房，其中14間主題套房更以香港海洋公園可愛的吉祥物威威、包包及小紅熊為主題，適合來香港休閒度假的家庭遊客。

酒店設計概念結合了各式海洋元素及環保概念，讓住宿遊客有如置身於海洋世界之中。香港海洋公園更與萬豪酒店攜手於4月19日至28日推出「童趣探索團酒店住宿套票」，教育大使將帶領4至7歲的小朋友享受全程共三小時的學習之旅，走進園内展館認識園內動物，並透過趣味活動學習海洋保育。

為致力提升遊客對綠色生活及環境保育的意識，公園更於「親親動物月」期間推出一連串富教育意義的活動，遊客可以更親近大自然及學習有關園內動物大使的有趣知識，了解公園動物及獸醫團隊的工作。公園更首次推出「約會海象」體驗活動，讓遊客近距離觀察體型龐大、具有長長獠牙的「海中大象」，並有機會觸摸與餵飼牠們，並進行合照留念。