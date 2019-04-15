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法國女人自信美 施舒雅護膚新品散發法式隨性優雅

2019-04-15 12:30經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

隨著全球步入高齡化社會，「抗老化」成為保養顯學，日本美容沙龍品牌SOCIE施舒雅美容世界結合法國科技保養品牌ESTHEDERM雅施婷，於今年4月推出全新「卓越青春」保養系列，主攻輕熟齡和熟齡女性。

而關於法國女人的美麗，長年旅居法國的金石堂創辦人之女暨瑪德蓮書店咖啡餐廳負責人周品慧指出，法國女人有著隨著年齡日增而不衰的魅力，她在最新著作《為什麼法國女人的保鮮期特別長》，也剖析了其中奧秘。

周品慧說，法國女人一向頂著「迷人」、「吸引人」的光環，除了自信使然，另外也是因為她們用心經營的隨意。法國女人不刻意的魅力，其實是費心思營造出來的，認真「寵愛自己」更是她們背後的生活哲學，也因為夠寵愛自己，法國女人真的能把熟齡活成30＋，連男人都傾慕。

SOCIE施舒雅也進一步指出，根據哈佛一項80年的研究指出，人快樂的秘訣在於與親友連結並與人互動溝通，而施雅婷的科學研究則發現，皮膚就像是一個巨大的網絡，隨著時間流逝，導致肌膚的緊緻度、營養、光澤度、防禦力等全面弱化。「卓越青春」保養系列，除運用最新科學研究以智能多醣，幫助肌膚結構更緊密連結外，也添加有山茶花油和維生素B3，以及植物醣聚合物等成分，讓女人享受青春肌齡的美好。

SOCIE施舒雅來台展店已有32年，目前有24間分店，以日式上質的款待及服務為特色。

瞄準熟齡女人商機，日本美容沙龍品牌SOCIE施舒雅美容世界結合法國科技保養品牌E...
瞄準熟齡女人商機，日本美容沙龍品牌SOCIE施舒雅美容世界結合法國科技保養品牌ESTHEDERM雅施婷，於今年4月推出全新「卓越青春」保養系列。 圖／SOCIE施舒雅提供
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法國老化高齡化
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