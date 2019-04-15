THE BODY SHOP深耕會員經營 砸300萬日幣送VIP赴日賞櫻

2019-04-15 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



大環境不佳，整體零售業不景氣，綠色環保美妝品牌THE BODY SHOP逆勢操作，今年首度舉辦獎項總值破300萬日幣的大型會員櫻花派對活動，並送出「極羨之旅」讓會員到日本富士山享受天皇級風呂頂級食宿及尊榮櫻花饗宴。

THE BODY SHOP總經理張祖蕙指出，THE BODY SHOP不用華麗行銷手法及包裝搶奪消費者，而是將利潤真實回饋給會員，此次祭出300萬日幣獎品舉辦大型抽獎活動寵愛會員，搭配春天日本賞櫻議題推出天皇級風呂獎項，未來也將持續舉辦，希望以極致尊榮饗宴回饋會員支持。

THE BODY SHOP也同步發表White Musk白麝香新品-麝香花冠「花麝香香氛系列」，除了淡雅香水，還有爽身花露水、沐浴膠與身體潤膚乳，整體香調由清新柑橘與佛手柑融入浪漫柔美的粉紅牡丹與鈴蘭，並以東加豆及麝香為底韻，散發柑苔花香調的麝香芬芳，呈現活潑調性。

同時，因應母親節檔期，THE BODY SHOP也自即日起推出全省門市購物滿2500即享1280限定滿額好禮與購物金，消費滿額再贈送價值近千元獨家萬用隨身包及環保咖啡杯等多項好禮，活動至5月20日止。