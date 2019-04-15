鮑比達出任顧問 首屆知音「音樂劇鋼琴合作」6月登場

2019-04-15 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台灣師範大學表演所表示，華人世界首次「音樂劇鋼琴合作」大賞暨首個鋼琴合作交流平台本月起拉開帷幕。

催生知音「鋼琴合作」大賞暨系列活動的台師大表演所所長夏學理表示，為積極提供鋼琴合作專業人士展演機會，力促華人世界鋼琴合作專業發展，台師大表演所特邀請華人音樂劇教父鮑比達等14位海內外頂尖菁英，跨國組成「特邀顧問群」，聯合推展「鋼琴合作」大賞暨系列活動。

首屆大賞暨系列活動召集人、台師大表演所副教授李燕宜指出，面向全球華人的知音「鋼琴合作」大賞自即日起至5月1日止開放線上報名。大賞的決賽日期為6月1日、2日則盛大舉辦頒獎典禮、大師班暨「鋼琴合作藝術論壇」。

夏學理回憶，去（2018）年12月23日，因深感「鋼琴合作」的重要，乃邀集該所的何康國教授、梁志民教授、李燕宜副教授、范聖韜副教授、林娟儀助理教授等，一起規畫知音「鋼琴合作」大賞暨系列活動，同時決議委請鋼琴博士李燕宜副教授與鋼琴博士林娟儀助理教授，分別擔任2019與2020的召集人。在大家通力合作下，不但決定2019以「音樂劇」為主題，2020以「古典」為主題舉辦知音「鋼琴合作」大賞暨系列活動，同時，還順利邀到14位來自海內外的頂尖菁英出任「特邀顧問」，一起力促華人世界的鋼琴合作發展。