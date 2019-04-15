鮑比達出任顧問 首屆知音「音樂劇鋼琴合作」6月登場
台灣師範大學表演所表示，華人世界首次「音樂劇鋼琴合作」大賞暨首個鋼琴合作交流平台本月起拉開帷幕。
催生知音「鋼琴合作」大賞暨系列活動的台師大表演所所長夏學理表示，為積極提供鋼琴合作專業人士展演機會，力促華人世界鋼琴合作專業發展，台師大表演所特邀請華人音樂劇教父鮑比達等14位海內外頂尖菁英，跨國組成「特邀顧問群」，聯合推展「鋼琴合作」大賞暨系列活動。
首屆大賞暨系列活動召集人、台師大表演所副教授李燕宜指出，面向全球華人的知音「鋼琴合作」大賞自即日起至5月1日止開放線上報名。大賞的決賽日期為6月1日、2日則盛大舉辦頒獎典禮、大師班暨「鋼琴合作藝術論壇」。
夏學理回憶，去（2018）年12月23日，因深感「鋼琴合作」的重要，乃邀集該所的何康國教授、梁志民教授、李燕宜副教授、范聖韜副教授、林娟儀助理教授等，一起規畫知音「鋼琴合作」大賞暨系列活動，同時決議委請鋼琴博士李燕宜副教授與鋼琴博士林娟儀助理教授，分別擔任2019與2020的召集人。在大家通力合作下，不但決定2019以「音樂劇」為主題，2020以「古典」為主題舉辦知音「鋼琴合作」大賞暨系列活動，同時，還順利邀到14位來自海內外的頂尖菁英出任「特邀顧問」，一起力促華人世界的鋼琴合作發展。
李燕宜表示，感謝14位頂尖菁英的首肯，此次出任榮譽職的「特邀顧問」包括：Bard College Conservatory of Music, Frank Corliss教授、Ithaca College School of Music, Karl Paulnack院長、New York University Piano Studies Program, Barry Snyder教授、New York University Vocal Performance Program, Ana Flavia Zuim主任、天作之合冉天豪藝術總監、廈門大學藝術學院李未明教授、台師大音樂學系林明慧教授、國家表演藝術中心林淑真董事、中華民國聲樂家協會孫清吉理事長、國北教大音樂學系張欽全主任、台師大音樂學院陳沁紅院長、國北教大音樂學系劉瓊淑教授、歐開合唱團賴家慶藝術總監、華人音樂劇教父鮑比達。
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